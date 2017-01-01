Dünyanın en az ziyaret edilen yerleri

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:52:38 | Güncelleme: 10:55:54
Daily Telegraph, 2016 ve öncesi yıllara ait verilerden yola çıkarak dünyanın en az ziyaret edilen ülkelerini belirledi
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Dünyanın dört bir yanında her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ülkelerin yanı sıra dünya üzerinde neredeyse hiç ziyaret edilmeyen yerler de var. İşte Daily Telegraph'ın hazırladığı listeye göre en az ziyaret edilen yerler...
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16 Brunei
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Ziyaret eden kişi sayısı: 218 bin
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15 Fransız Guyanası
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Ziyaret eden kişi sayısı: 199 bin
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14 Kuveyt
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Ziyaret eden kişi sayısı: 198 bin
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13 Bhutan
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Ziyaret eden kişi sayısı: 155 bin
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12 Bangladeş
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Ziyaret eden kişi sayısı: 125 bin
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11 Moldova
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Ziyaret eden kişi sayısı: 94 bin
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10 Anguilla
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Ziyaret eden kişi sayısı: 73 bin
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9 Doğu Timor
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Ziyaret eden kişi sayısı: 60 bin
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8 Lihteynştayn
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Ziyaret eden kişi sayısı: 57 bin
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7 San Marino
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Ziyaret eden kişi sayısı: 54 bin
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6 Sierra Leone
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Ziyaret eden kişi sayısı: 24 bin
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5 Komor Adaları
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Ziyaret eden kişi sayısı: 15 bin
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4 Montserrat
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Ziyaret eden kişi sayısı: 9 bin
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3 Sao Tome ve Principe
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Ziyaret eden kişi sayısı: 8 bin
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2 Kiribati
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Ziyaret eden kişi sayısı: 5 bin
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1 Tuvalu
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Ziyaret eden kişi sayısı: 1000
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Tuvalu, Büyük Okyanus'ta, dokuz adet mercan adasından oluşan Polinezya ülkesidir. Avustralya ve Hawaii'nin arasında bulunmaktadır. Komşu ülkeleri Kiribati, Samoa ve Fiji adaları olan Tuvalu, 26 kilometre karelik bir yüzölçümüne sahiptir.