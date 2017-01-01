03 MAYIS 2017
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Dünyanın en az ziyaret edilen yerleri

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:52:38

Daily Telegraph, 2016 ve öncesi yıllara ait verilerden yola çıkarak dünyanın en az ziyaret edilen ülkelerini belirledi

  • 1 Dünyanın en az ziyaret edilen yerleri
    1 | 34

    Dünyanın dört bir yanında her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ülkelerin yanı sıra dünya üzerinde neredeyse hiç ziyaret edilmeyen yerler de var. İşte Daily Telegraph'ın hazırladığı listeye göre en az ziyaret edilen yerler...

  • 2 Dünyanın en az ziyaret edilen yerleri
    2 | 34

    16 Brunei

  • 3 Dünyanın en az ziyaret edilen yerleri
    3 | 34

    Ziyaret eden kişi sayısı: 218 bin

  • 4 Dünyanın en az ziyaret edilen yerleri
    4 | 34

    15 Fransız Guyanası

  • 5 Dünyanın en az ziyaret edilen yerleri
    5 | 34

    Ziyaret eden kişi sayısı: 199 bin

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