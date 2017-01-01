Böceklerle arası haşır neşir olan sosyal medya kullanıcısı Adrian Kozakiewicz'in yaptıkları görenleri hayrete düşürüyor.
Böceklerle arasında yakından bir bağ olan ilginç adam, onları korkusuzca yüzünde sergileyebiliyor.
20 yaşındaki Adrian Kozakiewicz Avrupa'nın en büyük böcek yetiştiricilerinden olduğunu iddia ediyor.
Örümcek, tarantula, dev salyangoz ve daha nicesini çocuğu gibi seven adam entomolog, yani böcekleri inceleyen bir kimse.
Kimilerinin görmeye bile tahammül edemediği böcekleri yüzünde takı gibi taşıyan adamın binlerce takipçisi var.