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Canlı böceklerle yaptıkları pes dedirtti

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:14:42 HABERTURK.COM

Canlı böcekleri deyim yerindeyse takı gibi kullanan Adrian Kozakiewicz bu kadarı da olmaz dedirtti

  • 1 Canlı böceklerle yaptıkları pes dedirtti
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    Böceklerle arası haşır neşir olan sosyal medya kullanıcısı Adrian Kozakiewicz'in yaptıkları görenleri hayrete düşürüyor. 

     

     

     

     

  • 2 Canlı böceklerle yaptıkları pes dedirtti
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    Böceklerle arasında yakından bir bağ olan ilginç adam, onları korkusuzca yüzünde sergileyebiliyor.

  • 3 Canlı böceklerle yaptıkları pes dedirtti
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    20 yaşındaki Adrian Kozakiewicz Avrupa'nın en büyük böcek yetiştiricilerinden olduğunu iddia ediyor.

  • 4 Canlı böceklerle yaptıkları pes dedirtti
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    Örümcek, tarantula, dev salyangoz ve daha nicesini çocuğu gibi seven adam entomolog, yani böcekleri inceleyen bir kimse.

  • 5 Canlı böceklerle yaptıkları pes dedirtti
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    Kimilerinin görmeye bile tahammül edemediği böcekleri yüzünde takı gibi taşıyan adamın binlerce takipçisi var.

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