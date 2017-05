Annelerin önemini anlamak, anneleri onurlandırmak ve anne sevgisini ön plana çıkarmak için dünya genelinde kutlanan Anneler Günü için artık sayılı günler kaldı. Peki Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü sözleri ve Anneler Günü şiirleri nelerdir? İşte Anneler Günü hakkında tüm detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, dünyadaki birçok ülkede farklı zamanlarda kutlanan ve anneleri onurlandıran özel bir gündür. Anneler Günü'nde çocuklar annelerine özel hediyeler alarak annelerini sevindirir. Anneler Günü, ülkemizde bu yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanacaktır.

Anneler günü, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli zamanlarda kutlanır. Örneğin norveç'te Şubat'ın ikinci Pazar günü, Yunanistan'da 2 Şubat, Gürcistan'da 3 Mart, Azerbaycan'da 8 Mart, Mısır'da 21 Mart, Çin'de 21 Nisan gibi tarihlerde kutlanmaktadır.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Tarihte Anneler Günü, Antik Yunan halklarında kutlanmaktaydı. Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilen Rhea için ilkbahar festivalleri düzenlenmekte ve bu özel gün kutlanmaktaydı.

ABD'de ise Anna Jarvis'in kaybettiği annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914'te kongrenin onaylamasıyla ABD'de genişledi ve kutlanmaya başlandı.

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

● Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum.

● Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun.

● Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim.

● Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır icin çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun.

● Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her sanıye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsın. Anneler günün kutlu olsun...

● Eğer bana gözlerınle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın... Anneler günün kutlu olsun...

● Anneler günün kutlu olsun Annem! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun.

● Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. En aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem.

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki,

Sensin benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu.

Evimizin mutluluğu,

Sensin benim güzel annem.

ANACIĞIM

Bir gün sılaya geldiğimde,

Bir şeyler sezersen halimde,

Hiç şaşmayasın anacığım.

Başımı koyup dizlerine,

Uzun uzun ağlayacağım

Bütün insanların yerine.

ANNEM İÇİN

Ninniler söyleyerek,

Üzerime titreyerek,

Büyüttün beni.

Sen yorgun günlerinde bile,

Uyumadın, uyuttun beni.

Yemedin, yedirdin

Anlardın çoğu kez konuşmamdan

Bağışlardın suçlarımı,

Yüreğim sevgine muhtaçtı, bilirin.

Şimdi iki dostuz seninle

Düşleri yıkılmış, umutları ezilmiş.

Nice günler geçmiş aradan,

Nice yıllar devrilmiş.

Acıların her türlüsünü tatmışız

Sevmiş, sevilmiş, ağlamış, ağlatmış.

Ama ben yine bilirim ki,

Senin o çilekeş ana yüreğin

Benim için hep sevgiyle çarpacak,

Sonsuza değin.

ANNECİĞİM

Anneciğim seni ben,

Çiçeklerden, yemişten,

Sarı saçlı bebekten,

Canımdan çok severim.

Gitme! Hep yanımda kal,

Beni kollarına al.

Pembe gülden daha al,

Yanağından öperim.