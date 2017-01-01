Müslümanlar için önemli bir bayram olan ve kurban ibadetinin gerçekleştirildiği Kurban Bayramı, milyonlarca Müsülman tarafından bekleniyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2016 yılında 11 Eylül günü başlayan ve 15 Eylül'de sona eren Kurban Bayramı, 2017 yılında ise 1 Eylül'de başlayacak ve 4 Eylül tarihine kadar sürecek. Müslümanlar, 5 gün boyunca kurban ibadetini gerçekleştirmek için kurban kesecekler ve Kurban Bayramı böylece tamamlanmış olacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

● Eğer imkan varsa, kurban kesilmelidir.

● Kesilen kurban etleri ihtiyacı olan kimselere dağıtılmalıdır.

● Kurban kesme gücü olmayan kişiler, yardım kuruluşlarına bağışta bulunabilir.

● Bayramda akraba ziyaretleri yapılmalıdır.

● Çocuklar sevilmeli ve sevindirilmelidir.

● Bolca sohbet etmek, insanlarla olumlu iletişim kurulmalıdır.

● Küsleri barıştırmak veya küs olunan insanlarda barışmak gerekmektedir.

● Allah'a verdiği nimetlerden ve imkanlardan ötürü şükretmek gerekmektedir.

● Mezarlıklara ziyaretlerde bulunulmalıdır.

● Huzurevlerinde yaşayan yaşlılar ziyaret edilmelidir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Normal şartlarda Kurban Bayramı tatili 1 Eylül günü başlayacak ve 4 Eylül'de sona erecek. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması ve 31 Ağustos Kurban Bayramı arefesinin de yarım gün olması nedeniyle 31 Ağustos'un da tam gün tatil olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Eğer Kurban Bayramı arefesi olan 31 Ağustos günü tam gün tatil ilan edilirse, Kurban Bayramı tatili Zafer Bayramı tatili ile birleştirilecek ve çalışanlar 6 gün tatil yapmış olacak.

2017 RESMİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

27 Mayıs 2017 Ramazan ayının başlangıcı 21 Haziran 2017 Kadir Gecesi 24 Haziran 2017 Ramazan Bayramı Arefesi 25 Haziran 2017 Ramazan Bayramı 1. Gün 26 Haziran 2017 Ramazan Bayramı 2. Gün 27 Haziran 2017 Ramazan Bayramı 3. Gün 31 Ağustos 2017 Kurban Bayramı Arefesi 1 Eylül 2017 Kurban Bayramı 1. Gün 2 Eylül 2017 Kurban Bayramı 2. Gün

3 Eylül 2017 Kurban Bayramı 3. Gün 4 Eylül 2017 Kurban Bayramı 4. Gün

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

● Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

● Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

● Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

● Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

● Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

● Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

● Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.