25 yaşındaki model Jaylene Cook, kutsal sayılan Taranaki Dağı'nda çıplak poz verince, bölge halkının tepkisiyle karşılaştı.
Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan modelin dağın zirvesinde çektirdiği fotoğraf, beğeni toplamasına karşın bölge halkı tarafından hoş karşılanmadı.
Kutsal kabul edilen dağın çevresinde yaşayan yerli halk Maorilerin sözcüsü Dennis Ngawhare, ünlü modeli kültürel değerlere saygısızlıkla suçladı.
Maorilerin atalarının mezarlarının yer aldığı Taranaki Dağı'na dini törenler harici çıkmak uygunsuz bir davranış olarak görülüyor.