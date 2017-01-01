ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Model Jaylene Cook, kutsal dağdaki çıplak pozuyla yerli halkı kızdırdı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:07:20 HABERTURK.COM

Ünlü model Jaylene Cook, Yeni Zelanda'daki Taranaki Dağı'nda çıplak poz verdi. Kutsal kabul edilen dağda çekilen bu poz yerliler tarafından tepkiyle karşılandı

  • 1 Model Jaylene Cook, kutsal dağdaki çıplak pozuyla yerli halkı kızdırdı
    1 | 29

    25 yaşındaki model Jaylene Cook, kutsal sayılan Taranaki Dağı'nda çıplak poz verince, bölge halkının tepkisiyle karşılaştı.

  • 2 Model Jaylene Cook, kutsal dağdaki çıplak pozuyla yerli halkı kızdırdı
    2 | 29

    Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan modelin dağın zirvesinde çektirdiği fotoğraf, beğeni toplamasına karşın bölge halkı tarafından hoş karşılanmadı. 

  • 3 Model Jaylene Cook, kutsal dağdaki çıplak pozuyla yerli halkı kızdırdı
    3 | 29

    Kutsal kabul edilen dağın çevresinde yaşayan yerli halk Maorilerin sözcüsü Dennis Ngawhare, ünlü modeli kültürel değerlere saygısızlıkla suçladı. 

  • 4 Model Jaylene Cook, kutsal dağdaki çıplak pozuyla yerli halkı kızdırdı
    4 | 29

    Maorilerin atalarının mezarlarının yer aldığı Taranaki Dağı'na dini törenler harici çıkmak uygunsuz bir davranış olarak görülüyor.

  • 5 Model Jaylene Cook, kutsal dağdaki çıplak pozuyla yerli halkı kızdırdı
    5 | 29
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000