Ulaş Şentürk oyuncaklarıyla ülke ülke geziyor

İstanbul’da çocukluğundan bu yana biriktirdiği oyuncakları evinin bir odasında muhafaza eden Ulaş Şentürk, oyuncaklarıyla dünyayı dolaşıyor. HT Gazete'nin haberine göre bir oyuncak koleksiyoneri ve fotoğrafçısı olan Şentürk, oyuncaklarıyla birlikte geziyor, yiyor, içiyor ve o anları Instagram’daki “toysofnorton” isimli hesabında paylaşıyor. 40 yaşındaki Şentürk, bugüne kadar oyuncaklarıyla 12 ülke dolaştı.

550 figür oyuncaktan oluşan koleksiyonundan bir an olsun ayrılmayan Şentürk’e göre, oyuncak en iyi arkadaş. Şentürk, “Üniversiteye başladıktan sonra profesyonel olarak oyuncak kollleksiyonerliği yani kutulu biriktirme, belli bir seriyi takip etme, bu ürüne, bu konsepte odaklanacağım diye sürdürdüğüm bir hobi haline geldi” dedi. Sosyal medyada da takipçilerinden yüzlerce beğeni alan Şentürk, “Oyuncakları görmeye gelenler var. Arkadaşlarım, ‘40 yaşına geldi ama hâlâ oyuncaklarıyla dolaşıyor. Atsan atılmaz, satsan satılmaz’ diye güya çeşitli övgülerde bulunuyor. Asıl hedefim bunları sergilemek” diye konuştu.