İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (4 Mayıs 2017 Perşembe)

İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Bağcılar, Esenyurt, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye Medeler Mah., Şile ve Şişli'de şebeke hattı arızası, Başakşehir, Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da boru patlağı arızası, Sancaktepe, Tuzla, Zeytinburnu ve Ümraniye Madenler Mahallesinde ise vana çalışması nedeniyle su kesintisinin yaşandığı duyuruldu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|İlçe
|:
|BAĞCILAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KİRAZLI MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 10:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|BAĞCILAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|100YIL MAH
|Açıklama
|:
|200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 11:31
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|BAŞAKŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BAHÇEŞEHİR 2KISIM MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 10:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|BEYKOZ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|RÜZGARLIBAHÇE MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 10:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|GÜZELYURT MAH
|Açıklama
|:
|200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 09:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SELAHADDİN EYYUBİ MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 10:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|G.O.PAŞA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|FEVZİ ÇAKMAK MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 10:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|KADIKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|RASİMPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 09:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YALI MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 11:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|SANCAKTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MECLİS MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 09:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|TUZLA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|AYDINLI MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 10:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|ZEYTİNBURNU
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SEYİT NİZAM MAH,MERKEZ EFENDİ MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 10:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|ÜMRANİYE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MADENLER MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 09:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|ÜMRANİYE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|NECİP FAZIL MAH,ESENKENT MAH,ESENŞEHİR MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 11:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|ŞİLE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÇAYIRBAŞI MAH
|Açıklama
|:
|400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 09:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 05.05.2017 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|ŞİŞLİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|PAŞA MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|4.5.2017 - 09:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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