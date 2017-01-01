İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (4 Mayıs 2017 Perşembe)

İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Bağcılar, Esenyurt, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye Medeler Mah., Şile ve Şişli'de şebeke hattı arızası, Başakşehir, Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da boru patlağı arızası, Sancaktepe, Tuzla, Zeytinburnu ve Ümraniye Madenler Mahallesinde ise vana çalışması nedeniyle su kesintisinin yaşandığı duyuruldu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : BAĞCILAR Etkilenen Mahalleler : KİRAZLI MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 10:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : BAĞCILAR Etkilenen Mahalleler : 100YIL MAH Açıklama : 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 11:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : BAŞAKŞEHİR Etkilenen Mahalleler : BAHÇEŞEHİR 2KISIM MAH Açıklama : BORU PATLAĞI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 10:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : BEYKOZ Etkilenen Mahalleler : RÜZGARLIBAHÇE MAH Açıklama : BORU PATLAĞI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 10:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ESENYURT Etkilenen Mahalleler : GÜZELYURT MAH Açıklama : 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ESENYURT Etkilenen Mahalleler : SELAHADDİN EYYUBİ MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 10:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.PAŞA Etkilenen Mahalleler : FEVZİ ÇAKMAK MAH Açıklama : BORU PATLAĞI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 10:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : KADIKÖY Etkilenen Mahalleler : RASİMPAŞA MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 09:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : MALTEPE Etkilenen Mahalleler : YALI MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 11:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : SANCAKTEPE Etkilenen Mahalleler : MECLİS MAH Açıklama : VANA CALISMASI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 09:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : TUZLA Etkilenen Mahalleler : AYDINLI MAH Açıklama : VANA CALISMASI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 10:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ZEYTİNBURNU Etkilenen Mahalleler : SEYİT NİZAM MAH,MERKEZ EFENDİ MAH Açıklama : VANA CALISMASI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 10:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ÜMRANİYE Etkilenen Mahalleler : MADENLER MAH Açıklama : VANA CALISMASI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 09:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ÜMRANİYE Etkilenen Mahalleler : NECİP FAZIL MAH,ESENKENT MAH,ESENŞEHİR MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 11:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ŞİLE Etkilenen Mahalleler : ÇAYIRBAŞI MAH Açıklama : 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 05.05.2017 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ŞİŞLİ Etkilenen Mahalleler : PAŞA MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 09:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.