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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (4 Mayıs 2017 Perşembe)

İstanbul'un bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Konu ile ilgili İSKİ, resmi web sitesinde planlı kesintilere dair açıklamada bulundu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:00:33 Güncelleme: 12:01:54

İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Bağcılar, Esenyurt, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye Medeler Mah., Şile ve Şişli'de şebeke hattı arızası, Başakşehir, Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da boru patlağı arızası, Sancaktepe, Tuzla, Zeytinburnu ve Ümraniye Madenler Mahallesinde ise vana çalışması nedeniyle su kesintisinin yaşandığı duyuruldu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

 
İlçe : BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler : KİRAZLI MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler : 100YIL MAH
Açıklama : 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : BAHÇEŞEHİR 2KISIM MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 10:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : RÜZGARLIBAHÇE MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 10:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : GÜZELYURT MAH
Açıklama : 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : SELAHADDİN EYYUBİ MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : G.O.PAŞA
Etkilenen Mahalleler : FEVZİ ÇAKMAK MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : KADIKÖY
Etkilenen Mahalleler : RASİMPAŞA MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 09:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : YALI MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 11:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : SANCAKTEPE
Etkilenen Mahalleler : MECLİS MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : AYDINLI MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 10:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : ZEYTİNBURNU
Etkilenen Mahalleler : SEYİT NİZAM MAH,MERKEZ EFENDİ MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : MADENLER MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : NECİP FAZIL MAH,ESENKENT MAH,ESENŞEHİR MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : ŞİLE
Etkilenen Mahalleler : ÇAYIRBAŞI MAH
Açıklama : 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 05.05.2017 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
İlçe : ŞİŞLİ
Etkilenen Mahalleler : PAŞA MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 4.5.2017 - 09:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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