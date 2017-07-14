ABD’de yaşayan Instagram fenomeni Sarah Stage, hesabından altı aylık hamile olduğunu duyurdu. Kadının son çekilen fotoğrafları ise iki milyondan fazla takipçisini şoke eder nitelikte.
Çünkü Sarah bu fotoğrafta altı aylık hamile ve karnı da dümdüz.
İkinci çocuğuna hamile 33 yaşındaki Stage’in karnının şişmemesi sosyal medyada tartışma yarattı.
Bazı Instagram kullanıcıları Stage’in çocuğunun sağlığıyla oynadığını düşünürken, Stage tepkilere Instagram'dan yanıt verdi.
Altı aylık hamile olduğu sırada çekilen fotoğrafını paylaşan Stage, “Mutlu, huzurlu ve neşeliyim ve bunlar benim önceliklerim. Altı aylık hamileyim ve kötü enerji yayanlarla ilgilenmek istemiyorum. 2. çocuğumun sağlık durumu kontrol altında ve iyi. Benzer tartışmalar ilk çocuğuma hamile olduğum zaman da gündemdeydi. Ama o da çok iyi” dedi.