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Altı aylık hamile olduğu sırada çekilen fotoğrafını paylaşan Stage, “Mutlu, huzurlu ve neşeliyim ve bunlar benim önceliklerim. Altı aylık hamileyim ve kötü enerji yayanlarla ilgilenmek istemiyorum. 2. çocuğumun sağlık durumu kontrol altında ve iyi. Benzer tartışmalar ilk çocuğuma hamile olduğum zaman da gündemdeydi. Ama o da çok iyi” dedi.