Georgia Gibbs ve Kate Wesley'in benzerliği şaşırttı

Her şey tek bir fotoğraf paylaşımıyla başladı.
Avustralyalı model Georgia Gibbs, arkadaşı Kate Wesley ile çektikleri bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
Birbirine kardeş gibi benzeyen ancak ikisi arasında sadece kilo farkı bulunan bu iki güzel kadına gelen eleştiriler hem Kate'i hem de Georgia'yı üzdü.
Çünkü yorumlar arasında çoğunlukla Kate'in, Georgia'nın photoshop ile şişmanlatılmış hali olduğu söyleniyordu.
Bu yorumlara kalbi çok kırılan Georgia insanları birbiriyle kıyaslamanın üzücü olduğunu ekledi.