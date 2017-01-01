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Georgia Gibbs ve Kate Wesley'in benzerliği şaşırttı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:17:23 HABERTURK.COM

  • 1 Georgia Gibbs ve Kate Wesley'in benzerliği şaşırttı
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    Her şey tek bir fotoğraf paylaşımıyla başladı.

  • 2 Georgia Gibbs ve Kate Wesley'in benzerliği şaşırttı
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    Avustralyalı model Georgia Gibbs, arkadaşı Kate Wesley ile çektikleri bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. 

  • 3 Georgia Gibbs ve Kate Wesley'in benzerliği şaşırttı
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    Birbirine kardeş gibi benzeyen ancak ikisi arasında sadece kilo farkı bulunan bu iki güzel kadına gelen eleştiriler hem Kate'i hem de Georgia'yı üzdü. 

  • 4 Georgia Gibbs ve Kate Wesley'in benzerliği şaşırttı
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    Çünkü yorumlar arasında çoğunlukla Kate'in, Georgia'nın photoshop ile şişmanlatılmış hali olduğu söyleniyordu.

  • 5 Georgia Gibbs ve Kate Wesley'in benzerliği şaşırttı
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    Bu yorumlara kalbi çok kırılan Georgia insanları birbiriyle kıyaslamanın üzücü olduğunu ekledi. 

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