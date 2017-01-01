İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 7 Mayıs Pazar günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Arnavutköy, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 7 Mayıs'ta 08.00-20.00 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrikkesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.