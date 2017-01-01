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Stres çarkının talihsiz mucidi bakın nasıl bir hayat yaşıyor!

Stres çarkı dünyada yeni bir trend haline geldi. Birçok ülkede bu oyuncak neredeyse yok satıyor. Ancak mucidi, 2015’te aldığı patenti parası olmadığı için yenileyemeyince bu işten hiç para kazanamıyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 02:45:10 Güncelleme: 02:51:39 HABERTURK.COM

Dünyayı kasıp kavuran stres çarkının mucidinin geçimini güçlükle sağladığı ortaya çıktı. İngiliz Guardian Gazetesi’ne göre üreticilerine ciddi kâr getiren stres çarkının ilk patenti aslında ABD’nin Florida Eyaleti’nde yaşayan Catherine Hettinger (62) adlı bir kadına ait.

20 yıl önce 7 yaşında olan kızını eğlendirmek için tasarladığı oyuncağın patentini 8 yıl boyunca elinde tutan Hettinger, 2005’te yenileme ücreti olan 400 doları (yaklaşık bin 413 TL) ödeyemeyince patent hakkını kaybetti. Mütevazı evinden daha ucuz bir apartman dairesine taşınmak zorunda kalan ve arızalanan aracını çalışır hale getirmek için para bulamadığını anlatan Hettinger, “Mucit olmak zorlayıcı bir şey. İcatların yalnızca yüzde 3’ü para kazandırıyor. Evini ipotek ettiren ve çok daha fazlasını kaybeden mucitleri gördüm. Patenti elimde tutabilseydim şimdilerde hatırı sayılır bir servete sahip olacaktım. Hiçbir sorunum olmazdı” diye konuştu. Bazı insanların kendisine “Sen deli misin?” diye sorduklarını da ifade eden talihsiz mucit, “Tasarladığım bir şeyi insanların anlaması ve gerçekten işlerine yaraması beni memnun ediyor” dedi.

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