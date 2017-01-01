Kocaeli'de mahkeme karar verdi, evinin içi gözüktüğü için üstgeçit yıkılacak!

Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde, 80 yaşındaki S.T. adlı kadın, D-100 Karayolu’nun üzerine yapılan üstgeçidin evine çok yakın olduğu, odalarının içerisinin gözüktüğü iddiasıyla davacı olurken, mahkeme üstgeçidin yıkılmasına karar verdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre karayolları, 2012 yılında D-100 Karayolu’nda Körfez Yeni Yalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan kesime yaya üstgeçidi yaptı.

Üstgeçidin ayağının hemen yanındaki 3 katlı binada oturan S.T. adlı kadın, köprünün evine çok yakın yapıldığını, evinin odalarının gözüktüğünü iddia ederek davacı oldu. Kocaeli İdare Mahkemesi bunun üzerine üstgeçidin yıkımına karar verdi. Körfez Belediyesi mahalle halkının ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisi üzerine aile ile görüşürken, üstgeçitten evin görülmemesi için köprünün etrafını kapattı. Ancak S.T. davadan vazgeç- medi. Mahkeme kararı üzerine Karayolları köprünün yıkımı için bugün bölgeye gitti. Vatandaşlar her gün yüzlerce kişinin kullandığı üstgeçidin yıkımına engel oldu. Polis ve zabıta ekipleri önlem alırken, tutanak tutuldu. Tutanakta gerekli önlemlerin alınmasının ardından yıkımın gerçekleştirileceği yazıldı.