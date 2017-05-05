700 m’lik Kuran Guinness yolunda

Mısırlı hattat Saad Muhammed, 700 metrelik bir Kuran yazarak rekor kırdı. 3 yılda tamamladığı eserinin dünyadaki en büyük el yazması Kuran olduğunu söyleyen Saad Muhammed, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi umuyor. Ancak Muhammed, rekor başvurusu için parası olmadığını söylüyor ve yardım bekliyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre Mısır’ın başkenti Kahire’nin Belkina kasabasında yaşayan Muhammed, İslami motiflerle süslediği Kuran’ı yazmak için kimseden para yardımı almadığını ifade ediyor.

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Ahşap bir düzeneğe yerleştirilen Kuran’ın yazıldığı rulo kâğıdın uzunluğu, New York’un simge gökdelenlerinden 381 metre yükseklikteki Empire State Building’in neredeyse 2 katı. 2012’de Afganistan’da 218 sayfalık bir Kuran “dünyanın en büyük el yazması Kuran’ı” olarak tanıtılmıştı. 2.2 metreye 1.55 metre boyutlarındaki 500 kiloluk Kuran, 21 keçinin derisi kullanılarak Türkiye’de ciltlenmişti.

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