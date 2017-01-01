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Eğlence amaçlı tutkala batırmışlardı! İşte köpeğin değişimi

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:14:57 HABERTURK.COM

  • 1 Eğlence amaçlı tutkala batırmışlardı! İşte köpeğin değişimi
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    İstanbul'da henüz 4 aylık olan zavallı köpek Pascal çocuklar tarafından tutkal ve çamura bulandıktan sonra ölüme terkedilmişti.

     

  • 2 Eğlence amaçlı tutkala batırmışlardı! İşte köpeğin değişimi
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    Pascal'a yapılan eziyet yabancı basında da manşet olmuştu. 

  • 3 Eğlence amaçlı tutkala batırmışlardı! İşte köpeğin değişimi
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    Üzerine sürülen tutkal nedeniyle neredeyse hiç hareket edemeyen, kulağı vücuduna yapışan ve kimyasal maddeler derisine zarar verdiği için tüyleri tamamen kesilen köpeğin hikâyesine birçok yabancı sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti.  

  • 4 Eğlence amaçlı tutkala batırmışlardı! İşte köpeğin değişimi
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    Tedavi altına alınan Pascal, derisi görünecek şekilde tüyleri kesildi, acısını dindirmek için de ilaçlar ve antibiyotikler verildi. 

  • 5 Eğlence amaçlı tutkala batırmışlardı! İşte köpeğin değişimi
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    Pascal köpeğin son hali görenleri duygulandırdı.

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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