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İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak

İstanbul'da 8 Mayıs Pazartesi günü 12 ilçenin bazı bölgelerine 08:00-23:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:55:52 Güncelleme: 19:57:21

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 8 Mayıs Pazartesi günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallelerinde 8 Mayıs'ta elektrik kesintisine gidilecek.

Söz konusu tarihte İstanbul'un 12 ilçesinin bazı sokak, mahalle ve semtlerine 08.00-23.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.

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