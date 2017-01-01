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Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (6 Mayıs 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 01:46:19 Güncelleme: 01:58:37

 Bu sabah günlük işlerimizi organize edebiliriz. Öğleden sonra duygusal olarak tatmin olmakta zorlanabiliriz. Kendimizi güvensiz ve rahatsız hissetmemiz mümkün. Bu akşam saat 21.20’de Ay burç değiştiriyor ve Terazi burcuna geçiyor. Gece saatlerinde ilişkilerimize gereken özeni göstermeyi ihmal etmeyelim.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çabuk harekete geçme isteğiniz beraber iş yaptığınız insanları yorsa bile pratik taraflarınız sayesinde işlerinizi çok çabuk toparlayacaksınız. Kendinizi değiştirmek istiyorsunuz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aşk hayatınızda çabuk karşılık görmek isteyecek, bazı konularda sabırsızlık göstermeye yatkın olacaksınız. Ya da âşık olduğunuz insanı kolay eleştirebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınıza daha fazla vakit harcamak, hafta sonunuzu renklendirmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızın sizin adınıza yapacağı sürpriz planlar, sizi evinizden alıkoyabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kolay karar vermek isteyebilirsiniz. Her şeyi mükemmel yapma isteğiniz sizi biraz zorlayabilir. İşlerinizi halletmek ve hafta sonunu daha etkili geçirmek isteyebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gereksiz yere para harcamayı sevmiyorsunuz ama bu aralar kendinizi tutmanız mümkün görünmüyor. İş hayatınızdaki güzel gelişmeler düşündüğünüz alışverişleri hayata geçirecek.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Hayatınıza yönelik konularda hemen harekete geçme isteğiyle dolu olacaksınız. Gün içinde duyacaklarınız sizi meraklandırabilir. Kişisel bakımınızda iş bitirici ve pratik olabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Size bazı konularda danışan insanlara karşı anlayışınız ve empatiniz bugün yüksek olabilir. Hafta sonunuzu iyi planlayın, sizi harekete geçirecek önemli günler içinde olacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevre alanlarınızda, arkadaş ortamlarınızda mükemmeliyetçi ve çabuk hareket eden yanlarınız devrede olabilir. Kafanızın üzerindeki olumsuz bulutlar giderek dağılmaya başlıyor.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Elinizi attığınız birçok işte başarı ve istediğiniz sonuçlar karşınıza gelecek. Farklı olan her şeyi çabuk benimsiyorsunuz. Aile hayatınızda sevdiklerinize vakit ayırın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Siz işinizi iyi yaptıkça göreceğiniz karşılıklar da yüksek olacak. Aile ortamlarınızda ani değişimler, misafirler veya ev yenilenmesi gibi durumlar söz konusu olabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınız için yapılacak her türlü işi ve para konusunu kolay çözeceksiniz. Yakın çevrenizde cereyan eden bazı olaylar sizin hayatınızı da enteresan kılabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla sosyal ortamlarda bulunmak, güzel planlar yapmak isteyebilirsiniz. Baş başa olmaktansa kalabalık ortamlar içinde yer almaya özen gösterin.

 

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA

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