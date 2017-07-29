YAŞAM
Sıra dışı av taktiği!
06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:35:28 | Güncelleme: 29 Temmuz 2017 Cumartesi, 13:05:40
HABERTURK.COM
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Bir adam balık yakalamak için çok sıra dışı bir yöntem uyguladı.
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Elinde tuttuğu yemle balığın gelmesini bekledi ve...
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Çıplak elleriyle dev bir balık yakaladı.
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PVC BORU İLE BALIK AVLADILAR
İşte iki çocuğun sadece pvc boru kullanarak yaptıkları sıradışı bir balık tutma yöntemi...
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VANTİLATÖR TELLERİYLE AV ALETİ YAPTI
Plastik şişe, vantilatör ve boru ile yengeç tuzağı yapmanız mümkün. İşte aşamaları...
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Düzeneği yerleştirdikten birkaç saat sonra...
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PLASTİK ŞİŞE, İP VE KÜRDANLA BALIK YAKALADI
Plastik şişe, ip ve kürdan kullanarak küçük balıkları avlamak için tuzak yapmanız mümkün.
İşte aşamaları...
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ATMADIĞI SU ŞİŞELERİNİ KULLANARAK BALIK YAKALADI
Atmadığı su şişelerini kesip yapıştırarak, küçük balıkları yakalayabildiği tuzak hazırladı. İşte sıra dışı oltanın yapım aşamaları...
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ŞİŞE DEYİP GEÇMEYİN!
Plastik şişelerden yapabileceğiniz pratik bilgiler...
Şişeden şişeye su aktarmak için böyle yapmayın.
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Bu şekilde de boşaltmak su kaybına neden olur.
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Şişeden şişeye su aktarımı için yapmanız gereken, plastik şişeyi kesip rulo elde etmek.
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Bu şekilde yaptığınızda, su kaybını en aza indirirsiniz.
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Plastik şişeden peçetelik yapmakta mümkün.
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Bant ucunu sürekli kaybediyorsanız, şişeyi kullanarak bant koyma düzeneği yapabilirsiniz.
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Plastik bardaklarınızı düzgün şekilde sıraya koyup ihtiyaç olduğunda almak için,
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plastik şişeyi şekildeki gibi keserek pratik çözüm sağlayabilirsiniz.
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TELEFON HOPARLÖRÜNÜN YAPIMI
Telefonlarda hoparlör işlevini iki plastik bardak ve bir karton rulo kullanarak sağlayabilirsiniz.
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HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK PRATİK BİLGİLER
Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız, pet kola şişesiyle pratik çözümler üretebilirsiniz. İşte bunlardan bazıları...
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Banyolarımız için düşünülmüş pratik bilgiler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de mucizevi sonuçlar ortaya çıkarıyor. İşte birbirinden ilginç çözümler...
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Banyodaki duş başlığı tıkanmış ise sirkeli suda bekletmek deliklerinin temizlenmesine yardımcı olacaktır.
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Banyo yaparken aynaların buhar olmaması için,
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aynayı tıraş köpüğü ile silmek aynayı net olarak görmemize yardımcı olur.
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Matkap ucuna temizleme fırçasını takarak banyo duvarlarını köpüklü suyla yorulmadan temizleyebilirsiniz.
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Matkap ucuna diş fırçası takarak banyo fayanslarının aralarındaki pislikleri yorulmadan temizleyebilirsiniz.
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ŞİŞENİN İÇİNİ SÜNGERLE TEMİZLEMEK
Süngere delik açınız.
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Bir sünger deliğine mıknatıs, diğer süngere demir parçası koyunuz.
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Süngerdeki deliği yapıştırınız.
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İki süngerin mıknatısın çekim gücü ile birbirini çektiğini göreceksiniz.
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İşte böyle yaparak cam şişenin içini rahatlıkla temizleyebilirsiniz.
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İleri geri yaptıkça içindeki sünger düşmeden hareket edecektir.