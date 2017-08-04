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Sıra dışı av taktiği!

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:35:28 HABERTURK.COM

İşte toprak altından yengeç yakalama yöntemi...

  • 1 Sıra dışı av taktiği!
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    Avustralyalı bir adam, toprağın altından devasa boyutta bir yengeç çıkardı.

  • 2 Sıra dışı av taktiği!
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    O anlar kameralara böyle yansıdı...

  • 3 Sıra dışı av taktiği!
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  • 4 Sıra dışı av taktiği!
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  • 5 Sıra dışı av taktiği!
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 4
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 23:17
    para para para
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 11:24
    yapmayın etmeyin
  • Misafir 27 Haziran 2017 Salı 13:28
    avcılık vahşettir
  • Misafir 01 Haziran 2017 Perşembe 08:38
    RİNGO RİNGO ŞİŞELER
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