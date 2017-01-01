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Şişelerden balık yakalama aleti hazırladı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:35:28

Atmadığınız su şişelerini kullanarak balık avlamaya yarayan bir düzenek hazırlayabilirsiniz

  • 1 Şişelerden balık yakalama aleti hazırladı
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    Plastik şişelerden küçük balıkları avlamak için tuzak yapmanız mümkün. İşte aşamaları...

  • 2 Şişelerden balık yakalama aleti hazırladı
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  • 3 Şişelerden balık yakalama aleti hazırladı
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  • 4 Şişelerden balık yakalama aleti hazırladı
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  • 5 Şişelerden balık yakalama aleti hazırladı
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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