Şişelerden balık yakalama aleti hazırladı

Plastik şişelerden küçük balıkları avlamak için tuzak yapmanız mümkün. İşte aşamaları...
ŞİŞE DEYİP GEÇMEYİN!Plastik şişelerden yapabileceğiniz pratik bilgiler...
Şişeden şişeye du aktarmak için böyle yapmayın.
Bu şekilde de boşaltmak su kaybına neden olur.
Şişeden şişeye su aktarımı için yapmanız gereken, plastik şişeyi kesip rulo elde etmek.
İşte yapım aşamaları...
Bu şekilde yaptığınızda, su kaybını en aza indirirsiniz.
Plastik şişeden peçetelik yapmakta mümkün.
Bant ucunu sürekli kaybediyorsanız, şişeyi kullanarak bant koyma düzeneği yapabilirsiniz.
Plastik bardaklarınızı düzgün şekilde sıraya koyup ihtiyaç olduğunda almak için,
plastik şişeyi şekildeki gibi keserek pratik çözüm sağlayabilirsiniz.
TELEFON HOPARLÖRÜNÜN YAPIMITelefonlarda hoparlör işlevini iki plastik bardak ve bir karton rulo kullanarak sağlayabilirsiniz.
HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK PRATİK BİLGİLER
Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız, pet kola şişesiyle pratik çözümler üretebilirsiniz. İşte bunlardan bazıları...
Banyolarımız için düşünülmüş pratik bilgiler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de mucizevi sonuçlar ortaya çıkarıyor. İşte birbirinden ilginç çözümler...
Banyodaki duş başlığı tıkanmış ise sirkeli suda bekletmek deliklerinin temizlenmesine yardımcı olacaktır.
Banyo yaparken aynaların buhar olmaması için,
aynayı tıraş köpüğü ile silmek aynayı net olarak görmemize yardımcı olur.
Matkap ucuna temizleme fırçasını takarak banyo duvarlarını köpüklü suyla yorulmadan temizleyebilirsiniz.
Matkap ucuna diş fırçası takarak banyo fayanslarının aralarındaki pislikleri yorulmadan temizleyebilirsiniz.
İşte, yapım aşamaları...
ŞİŞENİN İÇİNE SÜNGERLE TEMİZLEMEK
Süngere delik açınız.
Bir sünger deliğine mıknatıs, diğer süngere demir parçası koyunuz.
Süngerdeki deliği yapıştırınız.
İki süngerin mıknatısın çekim gücü ile birbirini çektiğini göreceksiniz.
İşte böyle yaparak cam şişenin içini rahatlıkla temizleyebilirsiniz.
İleri geri yaptıkça içindeki sünger düşmeden hareket edecektir.