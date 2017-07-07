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Sıra dışı av taktiği!

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:35:28 HABERTURK.COM

  • 1 Sıra dışı av taktiği!
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    Bir adam balık yakalamak için çok sıra dışı bir yöntem uyguladı.

  • 2 Sıra dışı av taktiği!
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    Elinde tuttuğu yemle balığın gelmesini bekledi ve...

  • 3 Sıra dışı av taktiği!
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    Çıplak elleriyle dev bir balık yakaladı.

  • 4 Sıra dışı av taktiği!
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    İşte o anlar...

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  • 5 Sıra dışı av taktiği!
    5 | 185
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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2000
YORUMLAR 4
  • Misafir
    Misafir
    para para para
  • Misafir
    Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 11:24
    yapmayın etmeyin
  • Misafir
    Misafir 27 Haziran 2017 Salı 13:28
    avcılık vahşettir
  • Misafir
    Misafir 01 Haziran 2017 Perşembe 08:38
    RİNGO RİNGO ŞİŞELER
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