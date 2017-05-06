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Güneş kremi seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Özellikle bahar ve yaz aylarında sıklıkla tercih edilen güneş kremi seçimi için nelere dikkat edilmelidir?

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Güneş ışınları, D vitamini alabileceğimiz zengin bir kaynak olsa da korunmadan güneşlenmek erken yaşlanmanın en büyük etkenlerinden biri. Bu nedenle eğer cildiniz hassas ise her mevsim, güneşe alerjiniz yoksa da sıcak havalar kendini gösterince güneş kremi kullanmanızda fayda var.

Zengin bir D vitamini kaynağı olan güneş, hem psikolojik hem de biyolojik olarak insan için yararlı. Kemik gelişimini güçlendiren, özellikle kemik hastalıklarında etkin rol oynayan güneş, kişiyi depresyon ve stresten de arındırmasıyla oldukça önemli... Diğer yandan pek çok faydası bulunan güneşte, zararlı ışınlar da yok değil. Çünkü fazla güneşe çıkmanın cilde zarar verdiğini bilmeyen yoktur. Bu nedenle cildi ultraviyole ışınlardan korumak için güneş kremlerine başvurmak gerekiyor. Peki güneş kremi nasıl seçilir? Ya da yüz için ayrı, vücut için ayrı güneş kremi mi seçmek gerekir? Güneş kreminin içeriğinde ne olmalıdır? İşte bu soruların yanıtı...

Cilt tipinize doğru karar verin

Cilt tipleri kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Kuru ya da yağlı cilt bakımı da güneş kremi tercihinde farklılık gösterir. Eğer cildiniz kuru ise nemlendirici özellikte bir krem seçmekte fayda var.

Kaç koruma faktörlü krem tercih edilmeli?

Yetişkinler için 30 koruma faktörü ideal kabul edilebiliyor. Diğer yandan çocuklar için bu rakam biraz daha yükseltilmelidir. Ayrıca güneş kremini güneşe çıkmadan yarım saat önce sürmeli, eğer su ile temas halinde iseniz iki saatte bir kreminizi yenilemelisiniz.

Kremin içeriğine dikkat edin

Güneş kremi seçerken içeriğinde çinko oksit ve titanyum dioksit bulunmasına dikkat etmek gerekir. Çünkü bu maddeler ultraviyole ışınlarını korumak konusunda oldukça etkilidir. Ancak unutmamak gerekir ki, güneş kremi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu nedenle doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

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