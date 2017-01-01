Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, annelerimizi onurlandırmak adına bu yıl da kutlanacak. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Peki 2017 Anneler Günü ne zaman? İşte Anneler Günü tarihi ve bu özel gün ile ilgili bilgiler...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? 2017

Sevgi ve şefkatlerini üzerimizden eksik etmeyen annelerimiz için her yıl Anneler Günü kutlanır. 2016 yılında 8 Mayıs Pazar günü kutlanan Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanılır. Anneler Günü 2017 yılında 14 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?



1864’te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10’uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna’ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia’lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi. Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı’ndan sonra anneler için ‘Arkadaşlık Günü’ adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna’nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek ‘Anneler Günü’nü ilan ettiği söylenir.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

* Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

* Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

* Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

* Dün, bugün ve yarın..daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.

* Hırçınlığımın tesellisi, şefkatine sığındığım, hayatımı gönüllü paylaşan annem.. hakkını nasıl öderim..

* Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, annem. Ellerinden öperim.

* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

* Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

* Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.