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Anadolu'nun en eski bayramı 3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:14:14 AA

  • 1 Anadolu'nun en eski bayramı 3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı
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    Anadolu'nun en eski medeniyetleri arasındaki Hititlerin, baharın gelişini sembolize eden "Purulliya Bahar Bayramı", uygarlığın başkenti Hattuşa'da 3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı.

  • 2 Anadolu'nun en eski bayramı 3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı
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    Boğazkale Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında Hitit medeniyetinde bahar bayramı olarak kutlanan "Purulliya"nın canlandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

  • 3 Anadolu'nun en eski bayramı 3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı
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    Kaymakam Turan Soğukoluk, Hattuşa'daki Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nda düzenlenen törende, Hattuşa'nın barış ve hoşgörü kenti olduğunu, etkinliklerle Hitit ritüellerinin ilk defa mekanıyla bütünleşerek anlam kazanacağını söyledi.

  • 4 Anadolu'nun en eski bayramı 3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı
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    Tarihteki ilk dünya savaşının bu topraklar üzerinde Mısırlılar ile Hititler arasında yapıldığını hatırlatan Soğukoluk, "İlk dünya savaşı, ilk sfenks ve ilk piramit benzeri yapıların Hititler tarafından yapıldığı biliniyor. İçinde yaşadığımız bölge birçok medeniyete ev sahipliği yapmış durumda. Böylesine büyük ve ihtişamlı bir uygarlığın tanıtılması ve turizmden hak ettiği payı alabilmesi için üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.

  • 5 Anadolu'nun en eski bayramı 3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı
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    Soğukoluk, Hititlerin 200 kadar bayram kutladığını, bunlar arasında en önemlisinin "Purulliya" olduğunu dile getirerek, baharın gelişi dolayısıyla kutlanan bayramın 3 bin 500 yıl sonra aynı mekanda kutlanacağını kaydetti.

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