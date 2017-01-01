Anadolu'nun en eski bayramı 3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı

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Tarihteki ilk dünya savaşının bu topraklar üzerinde Mısırlılar ile Hititler arasında yapıldığını hatırlatan Soğukoluk, "İlk dünya savaşı, ilk sfenks ve ilk piramit benzeri yapıların Hititler tarafından yapıldığı biliniyor. İçinde yaşadığımız bölge birçok medeniyete ev sahipliği yapmış durumda. Böylesine büyük ve ihtişamlı bir uygarlığın tanıtılması ve turizmden hak ettiği payı alabilmesi için üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.