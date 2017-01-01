8 bin yıldır acı seviyoruz

“Acılara göğüs germe” ihtiyacımız, binlerce yıl içinde “acı”yı zevke dönüştürdü. En son Antalya’da düzenlenen bir acı biber yeme yarışmasında 3 dakikada 314 gram biber yiyen ‘acı sever’ bu zevki yaşadı. Peki nasıl oldu da yeryüzünde acı yiyen ve bundan zevk alan tek canlı olduk? Gazete Habertürk'ten Sema Ereren sizler için araştırdı.
1- ACI VE ZEVK
Acı biberin insanlar tarafından neden sevildiğini 45 yıl araştıran ABD’li psikolog Profesör Paul Rozin, bunu acı ve zevk eşiğinin beyinde algılanmasına bağlıyor. Prof. Rozin, önce hayvanlar üzerinde başladığı deneyde hayvanların acı sevmediğini ancak yiyebildiklerini ortaya koydu.
İnsanların acı yemesini paraşütle atlamaya, korku filmi izlemeye benzeten profesör, acı ile zevk arasındaki bağlantının insan biyolojisinin kökeninde yer alan, bir nevi mazoşizm olduğunu, insanların risk almaksızın acı çekmeyi sevdiğini söylüyor.
“Bu, lunaparktaki korkuya benzer. Ürkeriz ama aslında büyük bir tehlikede olmadığımızı biliriz” diyor. Yani zararın geçici olduğunu bilirsek, zorlukları tecrübe etmeyi istiyoruz. Bu bir tür tatbikat, “Öldürmeyen şey güçlendirir” durumu yani.
2- SAADET GETİRİYOR
Acı biberin beynimize sinyal göndermesini sağlayan kapsaisin maddesi, beynimizdeki acı reseptörlerinin uyarılmasına ve beynimizin ısınmasına yol açıyor. Bu etki sonrası reseptörler zamanla cevap vermeyi bırakarak, yerini endorfin hormonu salgılamaya bırakıyor.