En güzel bisiklet yolları

Bisiklet seçerken en önemli detaysa hafiflik. Siz bisikleti değil bisiklet sizi taşımalı. Başlangıç seviyesi için önerilen maksimum ağırlık, dağ bisikletinde 13-14 kg, yol-yarış bisikletinde 9-11 kg, şehir bisikletinde ise 16-17 kg. Karbon, titanyum ve skandiyum gibi özel malzemelerden yapılan hafif bisikletler diğerlerine göre daha pahalı.
Özellikle şehir içinde bisiklet kullanacaksanız, kask ve eldiven takmanız lazım. Bisiklet kaskları çok hafiftir, pek rahatsız etmez. Üstelik kask sizi sadece düşmelere ve çarpmalara değil, güneşe karşı da korur. Bisiklet eldivenleri de elinizin uyuşmasını engelleyeceği gibi düşme sırasında refleks olarak avucunuzu yere siper ettiğinizden, olası yaralanmaları önler. Kask ve eldiveni tamamlayacak üçüncü aksesuvar güneş gözlüğü. Size cool bir hava verecek bu aksesuvar gözünüze çarpabilecek sinek ve kum parçalarından da korur.
Uzun mesafeli sürüşlerde sık sık su içilmeli. Vücut çok su kaybettiği için azar azar, dudakların kuruması beklenmeden su tüketilmeli. Uzmanlar, uzun mesafeli sürüşlerden önce, azami karbonhidrat depolaması yapmayı öneriyor. 30 dakika öncesinde şekerli ya da nişastalı yiyecekler yemekten de kaçınmak gerek.
Strava
Strava, size yol güzergâhlarını gösterme, rota çizme gibi işlevler sunuyor. Bunun yanı sıra uygulamayla anlık hız, ortalama hız, yükseklik (rakım) ve yakılan kaloriyi görmenize olanak sağlıyor. Üstelik arkadaşlarınızla rekabete de girebilirsiniz. ANT+ cihazıyla uyumluluğu bulunan uygulamayı bu cihazla eşleştirmeniz halinde veriler oradan da aktarılabiliyor.
Runtastic Road Bike
Spor uygulamaları denince ilk akla gelen Runtastic’in bir bisiklet uygulaması olmazsa olmazdı! GPS ile izleme yapan uygulama, tipik bir uygulamanın yerine getireceği her işleve sahip. Kat edilen mesafe, rakım, hız gibi verileri saklayan ve anlık gösterebilen Runtastic Road Bike, sesli koç imkânı da sunuyor. Ayrıca elinizde kalp hızı ölçer gibi aksesuvarlar varsa bunlarla da uyumlu çalışabiliyor.