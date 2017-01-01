En güzel bisiklet yolları

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Özellikle şehir içinde bisiklet kullanacaksanız, kask ve eldiven takmanız lazım. Bisiklet kaskları çok hafiftir, pek rahatsız etmez. Üstelik kask sizi sadece düşmelere ve çarpmalara değil, güneşe karşı da korur. Bisiklet eldivenleri de elinizin uyuşmasını engelleyeceği gibi düşme sırasında refleks olarak avucunuzu yere siper ettiğinizden, olası yaralanmaları önler. Kask ve eldiveni tamamlayacak üçüncü aksesuvar güneş gözlüğü. Size cool bir hava verecek bu aksesuvar gözünüze çarpabilecek sinek ve kum parçalarından da korur.