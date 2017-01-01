ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

En güzel bisiklet yolları

07 Mayıs 2017 Pazar, 09:58:19

Bahar geldi, bisiklet zamanı. İstanbul'dan İzmir'e, Konya'dan Muğla'ya en güzel rotaları ve bisiklet seçiminin püf noktalarını okumadan yola çıkmayın

  • 1 En güzel bisiklet yolları
    1 | 30

    HTGAZETE PAZAR/Mehmet Emin DEMİREZEN

    İSTANBUL (95KM)

    İstanbullulara müjde: Var olana ilave 180 km’lik bisiklet yolu geliyor, belediye çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’un şimdiki önemli bisiklet destinasyonlarıysa şöyle: 

  • 2 En güzel bisiklet yolları
    2 | 30

    Bostancı Vapur İskelesi - Pendik İDO İskelesi Bisiklet Yolu (7.8 km), 

  • 3 En güzel bisiklet yolları
    3 | 30

    Kadıköy Rıhtım Kızıltoprak Kalamış Dalyan Sahili Bisiklet Yolu (10.4 km), 

  • 4 En güzel bisiklet yolları
    4 | 30

    Hadımköy TÜYAP Bisiklet Yolu (13.4 km), 

  • 5 En güzel bisiklet yolları
    5 | 30

    İstanbul Caddesi Küçükçekmece Atatürk Köşkü Arası Bisiklet Yolu (1.5 km), 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000