Kocaeli'de 'Kitaba Koş' etkinliğine yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve Atletizm Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun destek verdiği "Kitaba Koş" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

YOĞUN İLGİ

İHA'nın haberine göre; Türkiye'de ilk kez geçen yıl bir yerel yönetim tarafından gerçekleştirilen etkinliğe bu yıl da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sekapark alanında düzenlenen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Yeşildal, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"KİTAPLAR MEDENİYET KURMANIN YOLUDUR"

Etkinlik öncesinde kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Asla unutmuyoruz ki kitaplar medeniyet kurmanın yoludur. Medeniyetleri çağ atlatan ancak ve ancak kitaplardır.Kitapsız bir medeniyet düşünemiyoruz. Onun için bugün kitaba dikkat çekmek okumanın önemini arttırmak için kitaba koşuyoruz. Ben Türkiye'de ilk defa böyle bir etkinliği sizlerle birlikte yapıyoruz. Tüm katılan kardeşlerime ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Seka Park Kabin alanında startı verilen koşuda vatandaşlar 3 kilometrelik mesafeyi bitirmek içine kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda 7'den 77'ye herkes katılım gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atletizm Pisti'nde hazırlanan bitiş çizgisine gelenlere etkinlik kapsamında kitaplar verildi. Kitaba Koş etkinliği kapsamında kitaplarına ulaşan vatandaşlar, verilen kitapları aile yakınlarına ve doğu illerinde yaşayan çocuklara vereceklerini belirttiler. Halk koşusunun atletizm pistinde sona ermesiyle koşunun ikinci etabı olan 100 metre erkekler, 100 metre kızlar ve 100 metre engelli kızlar, 800 metre erkekler ve 4 çarpı 100 metre bayrak yarışı yapıldı.