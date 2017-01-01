08-14 Mayıs haftalık burç yorumları

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Yengeç Burcu:

Bu haftabaşı, ailevi konular daha fazla hayatınızda yer edecek sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Bazı planlarınızı düşünmek, gözden geçirmek için evinizden daha iyi bir yer olamaz. Bir yandan da arkadaşlarınızla ve çevrenizle aranızdaki iletişim sorunlarına eğilebilirsiniz.