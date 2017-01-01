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08-14 Mayıs haftalık burç yorumları

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:36:29 HABERTURK.COM

  • 1 08-14 Mayıs haftalık burç yorumları
    1 | 54

    Koç Burcu: 

    Bu hafta özel ilişkilerinizde ve ortaklaşa işlerinizde iletişiminizi devreye sokmalısınız sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu aralar tamamen kendi yapacaklarınıza odaklısınız. Sizi seven insanlarla olan diyaloglarınızda onlarla beraber hareket etmek önem kazanabilir.

  • 2 08-14 Mayıs haftalık burç yorumları
    2 | 54

    Salı günü kariyerinizde patronlarınız veya kariyerinizi şekillendiren önemli insanlardan destek almak kolay görünüyor. Maddi konularda kendinizi yeterli ve güçlü hissedebilirsiniz.

  • 3 08-14 Mayıs haftalık burç yorumları
    3 | 54

    Perşembe günü gerçekleşen Dolunay, ortaklaşa parasal konulara dikkatinizi çekecek. Birkaç gün boyunca ortak para ödemeleriniz, harcamalarınız, hesaplarınızda hassaslıklar ve duygusal zorlanmalar oluşabilir. 

  • 4 08-14 Mayıs haftalık burç yorumları
    4 | 54

    Ortaya çıkacak olan bir borç veya ödeme sizi zorlayabilir. Sorumluluklarınızla hareket ettiğiniz noktada sıkıntıda olmanız için hiçbir sebep yok. 

  • 5 08-14 Mayıs haftalık burç yorumları
    5 | 54

    Bir yandan da önemli projeleriniz için kalıcı adımlar atılabilir.  Yine de yakın çevre girişimlerinizde kandırılma ve aldatılma ihtimaline karşı uyanık olun. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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