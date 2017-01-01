08-14 Mayıs haftalık burç yorumları

Koç Burcu:
Bu hafta özel ilişkilerinizde ve ortaklaşa işlerinizde iletişiminizi devreye sokmalısınız sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu aralar tamamen kendi yapacaklarınıza odaklısınız. Sizi seven insanlarla olan diyaloglarınızda onlarla beraber hareket etmek önem kazanabilir.
Salı günü kariyerinizde patronlarınız veya kariyerinizi şekillendiren önemli insanlardan destek almak kolay görünüyor. Maddi konularda kendinizi yeterli ve güçlü hissedebilirsiniz.
Perşembe günü gerçekleşen Dolunay, ortaklaşa parasal konulara dikkatinizi çekecek. Birkaç gün boyunca ortak para ödemeleriniz, harcamalarınız, hesaplarınızda hassaslıklar ve duygusal zorlanmalar oluşabilir.
Ortaya çıkacak olan bir borç veya ödeme sizi zorlayabilir. Sorumluluklarınızla hareket ettiğiniz noktada sıkıntıda olmanız için hiçbir sebep yok.
Bir yandan da önemli projeleriniz için kalıcı adımlar atılabilir. Yine de yakın çevre girişimlerinizde kandırılma ve aldatılma ihtimaline karşı uyanık olun.