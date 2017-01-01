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İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintileri (8 Mayıs 2017)

İSKİ, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:41:22 Güncelleme: 09:42:44

İSKİ, 8 Mayıs Pazartesi (bugün) için İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İstanbul planlı su kesintileri...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler : KULOĞLU MAH,TOM TOM MAH,ŞAHKULU MAH,HACI MİMİ MAH,ASMALI MESCİT MAH,BEREKETZADE MAH,FİRUZ AĞA MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 8.5.2017 - 02:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : ÇINAR MAH,ÖRNEK MAH,PINAR MAH,SELAHADDİN EYYUBİ MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 8.5.2017 - 07:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : ARMAĞAN EVLER MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 8.5.2017 - 08:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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