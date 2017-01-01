İSKİ, 8 Mayıs Pazartesi (bugün) için İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İstanbul planlı su kesintileri...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : BEYOĞLU Etkilenen Mahalleler : KULOĞLU MAH,TOM TOM MAH,ŞAHKULU MAH,HACI MİMİ MAH,ASMALI MESCİT MAH,BEREKETZADE MAH,FİRUZ AĞA MAH Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 8.5.2017 - 02:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ESENYURT Etkilenen Mahalleler : ÇINAR MAH,ÖRNEK MAH,PINAR MAH,SELAHADDİN EYYUBİ MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 8.5.2017 - 07:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ÜMRANİYE Etkilenen Mahalleler : ARMAĞAN EVLER MAH Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 8.5.2017 - 08:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.