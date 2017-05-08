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İşte elleriyle minicik heykeller yapan adam

Elle yapılmış en küçük heykellerin yaratıcısı Willard Wigan, tasarımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Dünya tarihinde elle yapılmış en küçük heykellerin yaratıcısı Willard Wigan tasarladığı minicik heykellerle dikkatleri üzerine topladı.. Dislektik (öğrenme bozukluğu) heykeltıraş Willard Wigan, 0.005mm’lik heykelleri ile bu hastalığını olumlu bir yöne sokan adamın detay çalışmaları oldukça başarılı.

Görüntüyü en az 400 kere büyüten mikroskoplarla çalışan Willard Wigan, bu ilgisini 5 yaşında edinmiş. Kariyerine 5 yaşında karınca evleri yaparak başlayan sanatçı, “Karıncaların yaşamak için bir eve ihtiyacı olduğunu düşünmüştüm. Daha sonra onlara şapkalar ve kıyafetler de yapmaya başladım. Burası disleksimden kaçabileceğim ve hocalarımın beni yargılayamayacağı bir fantezi dünyasıydı” açıklamasıyla bu ilginin daha sonra onun dünyası olduğunu kanıtlıyor.

 

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