Fordham Üniversitesi profesörü Lyn Slater, New York Moda Haftası'na yakın bir yerde, arkadaşıyla öğle yemeğine çıktığında başına geleceklerden habersizdi.
Gazeteciler tarafından dört bir yanı sarılan üniversite profesörü birden moda ikonu olarak görüldü.
Pek çok markayla çalışmaya başlayan Slater, 63 yaşında olmasına rağmen genç mankenlere taş çıkardı.
O ise modayı takip etmenin yaşla hiçbir bağlantısı olmadığını sıklıkla dile getirdi.
Sosyal medyada da tanınırlığını giderek artırmaya devam eden Lyn Slater artık moda endüstrisinin adı geçen isimlerinden biri haline geldi.