ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

63 yaşında keşfedilen moda ikonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:06:41 HABERTURK.COM

Yolda keşfedilen üniversite profesörü Lyn Slater bir anda moda ikonu oldu

  • 1 63 yaşında keşfedilen moda ikonu
    1 | 17

    Fordham Üniversitesi profesörü Lyn Slater, New York Moda Haftası'na yakın bir yerde, arkadaşıyla öğle yemeğine çıktığında başına geleceklerden habersizdi. 

     

     

     

  • 2 63 yaşında keşfedilen moda ikonu
    2 | 17

    Gazeteciler tarafından dört bir yanı sarılan üniversite profesörü birden moda ikonu olarak görüldü. 

  • 3 63 yaşında keşfedilen moda ikonu
    3 | 17

    Pek çok markayla çalışmaya başlayan Slater, 63 yaşında olmasına rağmen genç mankenlere taş çıkardı.

  • 4 63 yaşında keşfedilen moda ikonu
    4 | 17

    O ise modayı takip etmenin yaşla hiçbir bağlantısı olmadığını sıklıkla dile getirdi. 

  • 5 63 yaşında keşfedilen moda ikonu
    5 | 17

    Sosyal medyada da tanınırlığını giderek artırmaya devam eden Lyn Slater artık moda endüstrisinin adı geçen isimlerinden biri haline geldi. 

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000