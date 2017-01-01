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Günlük hayatta ya da genel kültür bilgileri arasında yer edinmiş pek çok bilgi aslında o kadar gerçeklikten uzak ki... İşte hafızalarda yer edinen gerçek dışı söylentiler...

Kediler ve köpekler renk körüdür.

Yıllarca kedi ve köpeklerin renkleri ayırt edemedikleri söyleniyordu. Ancak bu düşünce tabii ki yanlış. Çünkü kedi ve köpekler aslında renkleri bizim zannettiğimizden daha iyi görürler.