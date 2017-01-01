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İşte doğru bilinen yanlışlar

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:15:13 HABERTURK.COM

  • 1 İşte doğru bilinen yanlışlar
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    Günlük hayatta ya da genel kültür bilgileri arasında yer edinmiş pek çok bilgi aslında o kadar gerçeklikten uzak ki... İşte hafızalarda yer edinen gerçek dışı söylentiler...

    Kediler ve köpekler renk körüdür.

    Yıllarca kedi ve köpeklerin renkleri ayırt edemedikleri söyleniyordu. Ancak bu düşünce tabii ki yanlış. Çünkü kedi ve köpekler aslında renkleri bizim zannettiğimizden daha iyi görürler.

  • 2 İşte doğru bilinen yanlışlar
    2 | 53

    Kedi ve köpeklerin gözlerinde bulunan fotoreseptör hücre sayısı insanınkinden daha fazladır. Bu nedenle bu canlılar karanlıkta bizden daha iyi görüyor. 

  • 3 İşte doğru bilinen yanlışlar
    3 | 53

    Köpek balıkları kanser olmaz.

    Yıllarca konuşulan bu iddia 2013 yılında çürütüldü. 

  • 4 İşte doğru bilinen yanlışlar
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    Çünkü 2013 yılında bir köpek balığının ağzında tümöre rastlandı. 

  • 5 İşte doğru bilinen yanlışlar
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    Deve kuşları saklanmak istediklerinde başını kuma gömerler.

    Diğer söylentiler gibi bu söylenti de yanlış. 

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