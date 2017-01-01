Instagram fenomeni Sjana Elise Earp, gençliğinden beri depresyonla mücadele ediyor.
Sosyal medyanın kendisini uçurumdan çıkardığını söylüyor. İnsanların Instagram hakkındaki olumsuz düşüncelerini önlemeye çalışıyor.
22 yaşındaki fenomenin Instagram'da 1.3 milyon takipçisi var.
Seyahat blog yazarlığı ve fotoğraf muhabirliği tutkusunu sosyal medyayla paylaşmanın akıl hastalığına iyi geldiğini söylüyor.
Sjana bir röportajında insanların sosyal medya hakkındaki düşüncelerinin doğru olmadığından bahsetti.