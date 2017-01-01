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Durumunu şu sözlerle ifade ediyor: "15 - 16 yaşlarımda depresyon bana çok acı çektirdi. Birkaç kez intihar girişiminde bulundum. Sosyal medya bu durumdan kurtulmama yardımcı oldu. Önemli olan sosyal medyayı nasıl kullandığınızdır."