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Sosyal medya sayesinde hayata döndü!

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:15:01 HABERTURK.COM

Sosyal medyanın insanları daha çok asosyal yaptığını düşünebilirsiniz. Ancak bu sefer Instagram Sjana Elise Earp'ın depresyondan kurtulmasını sağladı

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    Instagram fenomeni Sjana Elise Earp, gençliğinden beri depresyonla mücadele ediyor.

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    Sosyal medyanın kendisini uçurumdan çıkardığını söylüyor. İnsanların Instagram hakkındaki olumsuz düşüncelerini önlemeye çalışıyor.

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    22 yaşındaki fenomenin Instagram'da 1.3 milyon takipçisi var.

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    Seyahat blog yazarlığı ve fotoğraf muhabirliği tutkusunu sosyal medyayla paylaşmanın akıl hastalığına iyi geldiğini söylüyor.

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    Sjana bir röportajında insanların sosyal medya hakkındaki düşüncelerinin doğru olmadığından bahsetti. 

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