Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Pazartesi akşamı çekilişi yapılan On Numara oyununun 770. hafta çekilişi için heyecan dorukta. Peki On Numara saat kaçta çekiliyor? İşte On Numara sonuçları hakkında tüm detaylar...

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Her hafta düzenli olarak Pazartesi akşamları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat'ta yer alan binasında noter huzurunda çekilişi yapılan On Numara oyununun bu haftaki çekilişi her hafta olduğu gibi 21:15'te başlayacak. Kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara açıklanması ise 21:45 civarı olarak tahmin ediliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

On Numara sonuçlarını öğrenmek için kullanıcıların Milli Piyango İdaresi resmi sitesine girmeleri veya Habertürk Şans Oyunları sayfasını ziyaret etmeleri yeterli olmaktadır. Sonuçlar resmi olarak açıklandığı andan itibaren Habertürk Şans Oyunları sayfasına yansımaktadır.

ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA 10 BİLEN 3 KİŞİ 90 BİN 23 LİRA 95'ER KURUŞ İKRAMİYE KAZANDI

1 Mayıs 2017 tarihli On Numara çekilişinde büyük ikramiye Aydın'ın Efeler, İstanbul'un Sultanbeyli ve İzmir'in Bayraklı ilçesine isabet etmişti.

1 MAYIS 2017 TARİHLİ ON NUMARA KAZANAN RAKAMLAR: 3 - 4 - 6 - 14 - 15 - 19 - 23 - 26 - 31 - 42 - 43 - 44 - 47 - 48 - 60 - 61 - 67 - 68 - 70 - 71 - 74 - 77

Geçtiğimiz hafta yapılan On Numara çekilişinde; 10 bilen 3 kişi 90 bin 23 lira 95'er kuruş, 9 bilen 74 kişi 2 bin 433 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 337 kişi 135 lira 15'er kuruş, 7 bilen 13 bin 849 kişi 24 lira 95'er kuruş, 6 bilen 87 bin 236 kişi 4 lira 15'er kuruş ve hiç bilemeyen 146 bin 690 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

