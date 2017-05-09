Piyasalarda her ne kadar doğal içerikli krem olduğu söylense de aslında bu durum pek doğru değil. Çünkü en doğal içerikli bakım ürününde bile bir takım kimyasal maddeler var ve bu maddeler cilde zarar verebiliyor. Hele ki alerjik bir cildiniz varsa yüzünüze, vücudunuza ya da ellerinize süreceğiniz her ürünü iyi bilmelisiniz. Diğer yandan evinizde hazırlayacağınız el kremleriyle artık bu konu hakkında endişe duymanıza gerek yok. El kremi yapmak için sadece birkaç malzemeye ve en fazla 10 dakikaya ihtiyacınız var. İşte ellerinizi yumuşacık tutacak birbirinden doğal el kremi yapımı tarifi...

Hindistan cevizi özlü krem

Malzemeler

1 su bardağı organik hindistan cevizi yağı

1 fincan kakao yağı

Esansiyel yağlar (portakal, limon gibi)

Hindistan cevizi özlü krem nasıl yapılır?

Son zamanlarda giderek tanınırlığı artan hindistan cevizi yağı, cilt için oldukça yararlı bir kaynak. Saç maskesi olarak da kullanılabilen hindistan cevizi el kremlerinin de ana malzemelerinden biri. Bu el ve vücut kremini hazırlamak için ilk olarak karışımı cam bir kaseye alın. Malzemeleri benmari usulü eritin ve iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı kapaklı bir kaba dökün. El ve vücut kreminiz hazır!

E vitaminli krem

Malzemeler

12 gram saf bal mumu

4 kapsül E vitamini

1 yemek kaşığı kadar esansiyel yağ

1 yemek kaşığı badem yağı

E vitaminli krem nasıl yapılır?

Esansiyel yağ seçimi tamamen size kalmış. Ancak canlandırıcı aromalardan hoşlanıyorsanız greyfurt, limon, portakal ya da bergamot gibi yağlardan tercih etmek mümkün. Özellikle kuru elleri doğal yollardan yumuşacık yapan bu el kremine dilerseniz bir kaşık hindistancevizi yağı ekleyebilirsiniz. Kırılmaz bir cam kaseye malzemeleri teker teker ekleyin. En sona ise esansiyel yağları saklayın. Homojen bir şekilde malzemeler birbirine geçtikten sonra kremi saklayacağınız kaba aktarın ve soğumaya bırakın.

Kırışıklık karşıtı el kremi

Malzemeler

10 ml kuşburnu yağı

10 ml E vitamini

10 damla sardunya yağı

10 damla gül yağı

Kırışıklık karşıtı krem nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri yine bir kaba koyarak benmari usulü eritin. Ardından soğumaya bırakın. Kremin uzun süre ilk günkü gibi kalmasını istiyorsanız buzdolabında muhafaza etmekte fayda var. Kıvamın koyu kalacağından endişelenmenize gerek yok! Donmuş karışım elinizde kolayca eriyecektir.

Shea özlü el kremi

Malzemeler

Yarım su bardağı shea butter

Çeyrek su bardağı hindistancevizi yağı

Çeyrek su bardağı badem yağı veya zeytinyağı

Hoş koku vermesi için esans yağı (portakal ya da sandal ağacı özü)

Shea özlü el kremi nasıl yapılır?

Kokusu oldukça güzel olan ve iyi bir nemlendirici kaynağı olan shea yağı ile doğal bir karışım hazırlamak çok kolay. Yapmanız gereken tek şey bu malzemeleri bir kapta eritmek ve karışımın donmasını beklemek.

Muz kremi

Malzemeler

Muz

Lavanta yağı

Muzlu el kremi nasıl yapılır?

Bu iki karışımı homojen bir şekilde karıştırın. Ardından ellerinize sürüp yarım saat kadar bekletin. Elleriniz kısa sürede yumuşacık kalacaktır.