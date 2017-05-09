Hayvandan elde edilen sütler bazen alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Bu nedenle son zamanlarda inek sütüne alternatif olarak tercih ediliyor badem sütü... Lezzetli olduğu kadar besleyici olan badem sütü, midede rahatsızlık hissi yaratmazken tadıyla da oldukça leziz olmasıyla öne çıkıyor...

Badem zengin bir kalsiyum kaynağı. 200 gram bademde yaklaşık 500mg kalsiyum bulunması da dediğimizi kanıtlar nitelikte. Badem sütünü marketlerde hazır olarak tabii ki bulabilirsiniz. Ancak evde yapacağınız badem sütü, yüzde yüz doğal olmasıyla oldukça sağlıklı. Badem sütünü evde kolaylıkla yaparak, laktoz ve kolesterol içermeyen bol kalsiyumlu bir süt hazırlayabilirsiniz.

Badem sütü tarifi

Malzemeler

2 su bardağı çiğ badem (çiğ bademi marketlerle kolayca bulabilirsiniz)

6 su bardağı içme suyu

Dilerseniz toz tarçın

Saklamak için sürahi

İnce bir tülbent

Badem sütü nasıl yapılır?

Bademleri bir gece önceden suya koyun. 8 saat kadar su içerisinde dinlendirilen bademleri sudan süzün. Ardından iyice şişmiş bademleri içme suyuyla beraber miksere koyup pürüzsüz hale gelene kadar mikserden geçirin. Sürahinin ağız kısmına bir tülbent yerleştirin ve mikserden geçmiş karışımı bu tülbent üzerine dökün. Böylelikle bademin posası tülbent üzerinde kalmış olacak. Ardından temiz elinizle tülbenti iyice sıkarak süzme işlemine devam edin. Çiğ badem sütünü tatlandırmak için içerisine tarçın ilave edebilirsiniz. İşte sütünüz hazır! 4 güne kadar taptaze kalabilen badem sütünü, kullanacağınız zaman hazırlamakta fayda var.

Badem sütlü chia puding tarifi

Malzemeler

2 su bardağı badem sütü

Yarım su bardağı chia tohumu

Agave şurubu (yok ise bal)

Arzu ettiğiniz meyveler (muz, çilek, kivi)

Ceviz ya da fındık

Badem sütlü chia puding nasıl yapılır?

Badem sütü ve chia tohumunu karıştırarak buzdolabına kaldırın. Bir gece kadar karışımı buzdolabında bekletin. Ardından damak zevkinize göre badem sütlü pudingin üzerine meyve, ceviz ya da fındık koyabilirsiniz.