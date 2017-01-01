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ABD'li Carter Wilkerson bedava tavuk için retweet rekoru kırdı!

ABD'de lise öğrencisi Carter Wilkerson'ın fast-food zinciri Wendys'den bedava nugget kazanmak için attığı tweet 3 buçuk milyon kez retweet edilerek rekor kırdı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:16:40 Güncelleme: 09:07:55

ABD'de lise öğrencisi Carter Wilkerson’ın fast-food zinciri Wendys’den bir yıllık ücretsiz tavuk nugget isteği yaklaşık 3 buçuk milyon retweet ile tüm zamanların en çok retweet edilen tweet’i oldu.

6 Nisan günü Carter Wilkerson‏ adlı Twitter kullanıcısı, ABD'de hizmet veren fast food şirketlerinden Wendy's'e basit bir tweet atarak, "Wendy's, bir senelik bedava nugget kazanmak için ne kadar retweet gerekli?" diye sordu.

Normalde onun bu sorusunun firmaya giden onca tweet arasında 'kaynaması' gerekiyordu. Ancak Wendy's'in sosyal medya hesaplarını yöneten kişi bu soruyu es geçmedi. Cevap olarak "18 milyon" sözleri paylaşıldı.

Carter "Olmuş bil" yazarak cevap verdi ve 18 milyon Tweet'e ulaşmak için işe girişti.

Carter’ın bu arayışına yardım etmek için tüm dünya olaya dâhil oldu. @tyleroakley, @debbyryan, @Zedd, @marcorubio, @kathygriffin, @jaketapper, @zaralarsson, @Busyphilipps2, @microsoft, @amazon, ve @hollisterco dâhil büyük markalar, ünlüler ve sosyal medyanın etkili isimleri de Carter’ın çabalarını destekledi.

Bu tweet, şimdiye kadar en fazla retweet edilen Twitter mesajı haline geldi.

Wilkerson'ın retweet sayısı ile geçtiği şirket ve kişiler arasında Ellen DeGeneres, Apple Music, Google ve Microsoft'tan Aaron Paul, T-Mobile CEO'su John Legere bulunuyor. Hatta Ellen Degeneres, 18 Nisan 2017'deki gösterisinde Carter Wilkerson'ı programına konuk etti.

Carter Wilkerson hiç olmadığı kadar popüler hale geldi. 1 Nisan’da 138 takipçisi varken şu anda 100 binin üzerinde takipçisi var ve hesabı Twitter’da resmi olarak onaylandı. #NuggsForCarter etiketinin ise Wendy’s’in nugget’larının yer aldığı bir kovayı içeren özel bir emojisi var. Carter ve ailesi, dünyanın onlara sadece biraz nugget yemekten çok daha fazlasını yapma şansı tanıdığının farkındalar. Onlar sadece bir etki yaratmak istediler.

Carter, “Sesimi, inandığım bir şeyi desteklemek amacıyla kullanma şansı yakaladığım için çok mutluyum ve gönderimi retweet eden herkese gerçekten minnettarım. Bu, onlar sayesinde oldu” dedi.

@Wendy’s de Carter’ın başarısına karşılık olarak ona bir yıllık ücretsiz nugget değerinde bir hediye kartı verecek ve koruyucu aile yanında kalan çocuklar için sevgi dolu aileler bulan Dave Thomas Evlat Edinme Kurumu’na Carter’ın adına 100 bin dolar bağışta bulunacak. Carter ise bu sırada web sitesi nuggsforcarter.com’da amacı için daha fazla bağış toplamaya devam ediyor.

EN ÇOK RETWEET EDİLEN ÜÇ TWEET LİSTESİ DEĞİŞTİ 

Carter'ın tweeti ile ilgili insanlardan ve markalardan gelen diğer tweetler:

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