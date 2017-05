Anneleri onurlandırmak, Anne sevgisini arttırmak ve Annelerin önemini bir kere daha yad etmek için kutlanan

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNEM

Annemi ben çok severim,

Melek annem, güzel annem,

Üzülmesin sakın derim

Melek annem, güzel annem.

İyi doğru sözler onda,

Şefkat dolu gözler onda,

Sevgi, ışık var yolunda,

Melek annem, güzel annem.

Anne yüzü ne asil yüz,

Anne gözü ne derin göz,

Anne özü, pırlanta öz,

Melek annem, güzel annem.

O gülerse çağlayanım,

O ağlarsa ağlayanım,

Ona gönül bağlayanım;

Melek annem, güzel annem

ANNE

Ağaç olsan

Dal olurum anne

Yaprak olurum

Sana gelirim

Deniz olsan

Sel olurum anne

Irmak olurum

Sana gelirim

Bahçe olsan

Gül olurum anne

Toprak olurum

Sana gelirim

Güneş olsan

Yol olurum anne

Bayrak olurum

Sana gelirim

ANNECİĞİM

Anneciğim bugün sen dur

Ben bakayım sana ne olur

Ne istersen pişireyim

Evi silip devrişeyim

Ben doldurdum aklarını

Ödeyemem haklarını

Bugün senin günün anne

Bak kendini yordun gene

Canım kadar sevdiğim kim

CANIM ANNEM

Yemeyip de yediren,

Giymeyip de giydiren,

Her an bizi düşünen

Canım annem, gül annem.

Kol açıp, kanat geren,

Ömrünü bize veren,

Biz gülünce sevinen

Canım annem, gül annem.

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana.

Sensin bana can veren,

Sensin bana kan veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin, neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana.

ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim!...

DÜNYADAKİ MELEĞİM

Dünya ya gelmeden önce,

Yalvardım Yaradan'a.

Ağladım hıçkıra, hıçkıra

Nasıl yaşarım Dünya'da?

Ulu Yaradan buyurdu:

Gönderdim bir melek Dünya'ya

O yemez, seni yedirir.

O giymez, seni giydirir

Ben onu nasıl bilicem?

Sen ona anne diyecen.

ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem.

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem.

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

● Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günün kutlu olsun.

● Anne kelimesi bile yetiyor insana.Huzuru veriyor sevgiyi şevkati.Allah kimseyi annesiz koymasın.Canım annem Anneler günün kutlu olsun.

● Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun.

● Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum.

● Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim.

● Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır icin çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun.

● Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun!

● Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum anne.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

● Her şeye değer senin sonsuz sevgin... Annem annem... Seni çok arıyorum... Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.



● Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.



● Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Anneler günün kutlu olsun Annem! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun.



● Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.



● Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun.



● Eğer bana gözlerinle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın…Anneler günün kutlu olsun. Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günü kutlu olsun bitanem.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın... Annemsin. Seni çok seviyorum.

Dünyanın en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun.



● Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.