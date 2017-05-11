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Engelli oğlunun çizimlerini hayata geçirdi

İşitme engelli oğlunu eğlendirmek için onun çizdiği köy evini birlikte ahşaba dönüştüren Ali Akın, hobisini devam ettirerek ahşaptan yüzlerce maket yaptı

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İşitme engelli oğlunun 7 yaşındayken çizdiği resmi makete dönüştürdükten sonra yine oğlunun çizdiği arabanın da maketini yapan Akın, hem oğlunu mutlu etti hem de kendisi için yeni bir hobi alanı oluşturdu.

AA haberine göre Tirebolu ilçesinde bir bankada çalışan Akın, boş zamanlarında gemi, araba, ev, masa, sandalye gibi çeşitli eşyalar ve maketler üretiyor. Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda 22 yaşında olan işitme engelli oğlunu eğlendirmek için oyuncak yapmaya başladığını aktardı.

Akın, oğlunun küçük yaşlarda yaramaz bir çocuk olduğunu anlatarak, "Bir gün evdeyken oğlum bir köy evi çizdi o köy evini beraber ahşaba dönüştürdük. Daha sonra bir araba yaptık." diye konuştu.

Oğlunun resim yeteneğini farkettikten sonra onu teşvik ettiğini ve çizdiği resimleri ahşaba dönüştürmeye başladığını ifade eden Akın, "Oğlum çizdi ben de onun hayalini makete dönüştürdüm, sonra bu işi devamlı hale getirdim. Tabi yaş ilerledikçe oğlum resme devam etti, dört beş tanesi Türkiye geneli olmak üzere 10-15 resim ödülü var. Bu alanda yetenekli bir çocuk." dedi.

Akın, kendisinin de zaman ilerledikçe ahşaptan değişik maketler yapmaya başladığını söyledi. Ali Akın, şimdi ise kendisinin istediği şeyleri makete dönüştürdüğünü belirterek, "O anki ruh halime göre bu bir çiçek de olabilir, böcek de olabilir, bir köy evi de olabilir, gemi ve araba olabilir yani o an aklımdan ne geçiyorsa onu ahşaba yansıtıyorum.

Ahşap gerçekten çok güzel bir materyal, istediğiniz şekli verebiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Maketin ücretini alan belirliyor

Hobi olarak ahşap işlemeyi devam ettirdiğini dile getiren Akın, "Bir çok şey yapıyorum, bunları görenler oluyor, almak isteyenler oluyor. Arkadaşlarımız beğendiğini istiyor, ben de onların belirlediği ücret karşılığında maketi veriyorum. Gelenler fiyatını belirler, alır, gider." şeklinde konuştu.

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