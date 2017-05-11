Çok ufak gibi görünen ancak yüzde gözle görülür derecede büyük farklılıklar sağlayan bronzer ile güzelliği vurgulamak oldukça kolay! Diğer yandan bronzerın yanlış kullanımı etkili sonuçlar elde etmeye gölge düşürüyor. İşte yüzü şekillendiren ve ciltte sıcak bir etki bırakan bronzer kullanımının püf noktaları...

Yaz gelince cilde hafif bronz bir görünüm katmak istemeyen yoktur. Hem ciltte parlak bir etki bırakan hem de yüz şekillendirmeye yarayan bronzerin farklı yapıları da istenen amaca göre de değişiyor. Örneğin yüzünüzü şekillendirmek istiyorsanız mat bir bronzer tercih etmelisiniz. Parlaklık içermeyen bu ürünler sayesinde yüzünüzün hatlarını daha da ortaya çıkarabilirsiniz. Ancak yüzünü aydınlatmak istiyorsanız, ışıltılı bir ürün kullanmak sizin lehinize olacaktır.

DOĞRU RENKTE BRONZER SEÇİMİ

Bronzerda renk seçimi oldukça önemli bir konu... En doğru rengi nasıl seçebilirim diye düşünüyorsanız, en ideal bronzer rengi teninizden sadece bir iki ton koyu olanıdır. Eğer beyaz tenliyseniz pembe ve şeftali yansımalı bir bronzer seçebilirsiniz. Sarışın veya kumralsanız bal rengi, esmerseniz de kahve tonlarında renkler kullanabilirsiniz.

BRONZER NASIL UYGULANIR?

Bronzerin yüze iyice dağıtıldığından emin olmak gerekiyor. Ayrıca boyuna da bronzer sürmek, boyun ile yüz arasındaki renk eşitsizliklerini ortadan kaldıracaktır. Kontur etkisi yaratmak için bronzeri şakaklara, alnın dış köşelerine ve alt çene kemiklerine sürebilirsiniz. Yani özet geçmek gerekirse yüzün çıkıntı bölgelerine ve yüzünüzde öne çıkmasını istediğiniz yerlere bronzer uygulayabilirsiniz.

BRONZER KULLANIMINDA NASIL BİR FIRÇA TERCİH EDİLİR?

Bronzer kullanımında yumuşak ve geniş bir makyaj fırçası tercih etmenizde yarar var. Bronzer ile yüzü şekillendirmek istiyorsanız daha dar açılı bir fırça tercih edebilirsiniz.