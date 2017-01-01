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İşte dünyanın en güçlü kadınlar

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:10:32 HABERTURK.COM

  • 1 İşte dünyanın en güçlü kadınlar
    1 | 20

    Harper's Bazaar dergisi tarafından seçilen dünyanın en güçlü kadınları

    Melinda Gates

  • 2 İşte dünyanın en güçlü kadınlar
    2 | 20

    Amal Clooney

  • 3 İşte dünyanın en güçlü kadınlar
    3 | 20

    Adele
    Şarkıcı

  • 4 İşte dünyanın en güçlü kadınlar
    4 | 20

    Samantha Bee,
    Sunucu

  • 5 İşte dünyanın en güçlü kadınlar
    5 | 20

    Beyoncé,
    Şarkıcı

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