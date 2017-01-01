İşte dünyanın en güçlü kadınlar

Harper's Bazaar dergisi tarafından seçilen dünyanın en güçlü kadınları
Melinda Gates
Amal Clooney
Adele Şarkıcı
Samantha Bee, Sunucu
Beyoncé, Şarkıcı
Viola Davis, Oyuncu
Nicole Kidman, Oyuncu
Melissa McCarthy, Moda tasarımcısı/Oyuncu
Shonda Rhimes, Yönetmen/Yazar
Kerry Washington, Oyuncu/Aktivist
Reese Witherspoon, Oyuncu
Victoria Beckham, Moda tasarımcısı/Şarkıcı
Sara Blakely, Spanx Kurucusu
Tory Burch, Tory Burch markasının CEO'su
Mellody Hobson, Ariel Investments Başkanı
Chimamanda Ngozi Adichie, Yazar
J.K. Rowling, Yazar
Susan Wojcicki, CEO, YouTube
Chelsea Clinton, Bill, Hillary & Chelsea Clinton Derneği Başkanı
Ivanka Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Danışmanı