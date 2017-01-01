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Süper Loto sonuçları sorgula (11 Mayıs 2017)

11 Mayıs 2017 Süper Loto sonuçları açıklandı. Çekiliş sonucuna göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 4. devrini gerçekleştirdi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 21:49:40 Güncelleme: 21:53:33

Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto oyununun 499. hafta çekilişi gerçekleştirildi. 11 Mayıs 2017 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 64 bin 638 lira olan büyük ikramiye haftaya devretti. İşte Süper Loto sonuçlarını sorgulamak için detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI: 07 - 14 - 35 - 41 - 46 - 47

6 bilen kişi sayısı : 4. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.064.638,60 TL
5 bilen kişi sayısı : 66 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.436,70 TL
4 bilen kişi sayısı : 4.040 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 165,40 TL
3 bilen kişi sayısı : 82.549 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,00 TL

Çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 66 kişi 9 bin 436 lira 70'er kuruş, 4 bilen 4 bin 40 kişi 165 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 82 bin 549 kişi 14'er lira ikramiye alacak.

SÜPER LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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