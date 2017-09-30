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"Bu yaptığımız kulağa çok komik geliyor ama gerçekten de işe yarıyor" diye konuşanz 29 yaşındaki Brian Sullivan ile 26 yaşındaki Starla, işe 2 bin 240 sterline (10 bin TL) artık kullanımda olmayan eski bir okul servisini satın alarak başladı.