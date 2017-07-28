12 Mayıs 2017 Cuma, 08:56:22 | Güncelleme: 28 Temmuz 2017 Cuma, 15:24:01
Val ve Tim isimli bir çift, kızları ve köpekleriyle dünyayı dolaşıyor. Eski otobüsü yenileyerek otel yapan çift kendileriyle birlikte müşterilerine de eşsiz bir macera sunuyor
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Val ve Tim İsviçre'de, kayak malzemeleri satan bir dükkanda tanıştı.
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Çift köpeklerini de yanlarına alarak çok küçük bir bütçeyle dünyayı dolaşmaya başladı.
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Ardından seyahat ederken pansiyon işletme fikri üzerine kafa yordular.
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Bu sırada okul otobüslerinin yaşanabilir mekanlar haline getirebileceğini fark ettiler ve hemen bir otobüs aramaya koyuldular.
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Ancak yeterli maddi kaynakları yoktu. Bu nedenle fon kampanyası başlatıp yardım topladılar.
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Daha sonra ayırdıkları bütçe ile bir okul otobüsü satın aldılar. Otobüsü hazırlarken önce içindeki her şeyi attılar, koltukları söktüler ve eski olan otobüsün paslanmış bölümlerini onardılar. Mobilyalar yaptılar ve içini döşemeye başladılar.
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Okul otobüsü gerekli tadilatların ardından altı kişilik bir otel haline getirdiler
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İşte sıcacık bir ortam vadeden otelin yapımından ve son halinden kareler...
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DIŞARIDAN GARAJ GİBİ GÖZÜKÜYOR AMA...
Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı...
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Ev almaya parası yetmeyince garaj satın alıp lüks bir eve çevirdi.
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İlk aldığında garaj içinde hiçbir şeyin olmadığı boş bir alandı.
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Kapısı bile eski püskü olan garajı müthiş bir villa haline getirdi.
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Garaj kapısını açılır kapanabilir cam yapan Bordo evin içini ahşap ağırlıklı döşedi.
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Asma katla evi dubleks hale çeviren Bordo, duvarları eskitilmiş tuğla halinde bıraktı.
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EVİNİ GARAJA ÇEVİRDİ
Amerika'da bir adam evini garaja dönüştürdü. 20 otomobilin sığdığı bu garajın fiyatı ise 4 milyon dolar.
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İşte içi lüks otomobillerle dolu olan o garajdan kareler...
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10 BİN TL HARCAYARAK KENDİ EVLERİNİ YAPTILAR!
ABD'de Washington yakınlarında yaşayan üç çocuk sahibi Brian ve Starla Sullivan, bir apartman dairesinde yaşarken çok para harcayıp yine de istedikleri hayat standardını tutturamadıkları için böyle bir karar aldıklarını söyledi.
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"Bu yaptığımız kulağa çok komik geliyor ama gerçekten de işe yarıyor" diye konuşanz 29 yaşındaki Brian Sullivan ile 26 yaşındaki Starla, işe 2 bin 240 sterline (10 bin TL) artık kullanımda olmayan eski bir okul servisini satın alarak başladı.
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Bir yıl sonra ise genç çift artık kendilerine ait "başlarını sokacakları bir eve" sahipti.
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Sullivan çifti ve üç çocukları üç yaşındaki Charlie, iki yaşındaki Henry ve üç aylık Lincoln ile otobüsten bozma evlerinde eskisine göre daha az masraflı bir hayat sürüyor.
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Barınma için çok fazla para ödemekten kurtulmuş olmalarına rağmen Sullivan çiftinin birçok problemi de var. Zaman zaman donan borular, doğru dürüst akmayan su gibi problemlere sahip.
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Starla Sullivan bazen kendinli bir kutunun içinde yaşıyor gibi hissettiğini söylese de yine de "Çocuklarımız büyüyüp evden ayrılıncaya kadar burada yaşayabilirim" diye konuşuyor.
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Brian ve Starla, günlük hayatlarını sosyal medyadaki kanallarında da paylaşıyor.
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OTOBÜSTEN MUHTEŞEM BİR EV YAPTILAR!
Kaliforniya’da yaşayan Patrick Schmidt hayatında radikal bir değişiklik yapmayı kafaya koyduğu anda 1990 yıllarından kalma bir okul servisi satın aldı ve onu yeni, taşınabilir bir eve dönüştürmeye karar verdi.
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Skoliolove lakaplı Schmidt, bu yıl Mart ayında 4 bin 500 dolara bu okul servisini satın aldı. Sonraki 3 ayını, bu otobüsü, “tekerleklerin üzerindeki hayallerinin evi”ne dönüştürmeye harcadı. Ve babası, ona yardım etmek için yanı başındaydı.
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Daha önceden bir kilise tarafından kullanılan “Big Blue” ismini otobüsüne verdi ve onu Kaliforniya’dan ailesinin yanına, Vegas’a götürdü.
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Bu baba ve oğul, Home Depot ve Amazon siteleri başta olmak üzere, birçok yerden kaynak temin ederek, tüm işleri kendileri yaptılar.
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Otobüsün, konforlu bir eve dönüşümü, yaklaşık 9 bin dolara mâl oldu. Patrick’in esas amacı, bu karavanla Amerika’yı başından sonuna kadar gezmekti ve amacına ulaştı da. Otobüsün dönüşümü nihayet Ağustos’da tamamlandığında, Schmidt ve arkadaşı “Big Blue”, Amerika karayolları üzerinde bulunan 30 eyalette, çoktan yaklaşık 16,000 km yapmışlardı.
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Patrick verdiği röportajda, “Bu süreçte yiyebileceğimiz yemeğe, içebileceğimiz bir şeye ya da ihtiyacımız olan herhangi bir şeye sahip olduğumuzdan emin olmak için annem hep yanımızdaydı. Ailemi çok seviyorum.” diye belirtti.
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Schmidt, kendi internet sitesine, “Gezip görmem gereken 50 eyaletin sonuncusu Rhode Island’dı ve bunu orada kutladım. Son birkaç yıldır 50 eyaletini gezip görmek benim için çok büyük bir rüyaydı. Fakat sonunda başardım!" diye yazmış.
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Bu taşınabilir ev; tamamen güneş enerjisi, dönüştürücüler, enversörler ve bataryalar ile çalışıyor. Schmidt’in anlattığına göre, şuanda daha sağlıklı ve sorumluluk sahibi bir yaşam tarzı var.
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3 YIL UĞRAŞTI EVİNİN BAHÇESİNE GÖL YAPTI!
Reddit kullanıcısı "power-cube" evinin bahçesine bir yüzme havuzu yapmaya karar verdi.
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Havuzun toplam maliyetinin 30 bin dolar olduğunu öğrenince fikrini değiştirdi ve bahçesine havuz yerine doğal bir göl yapmaya karar verdi.
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Projeye başlamadan önce gölü yapacağı sınırları belirledi ve iki küçük çocuğunun yardımıyla toprağı kazma işine başladı.
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3 yıllık uğraşı sonucu küçük bir plajı, şelalesi, içinde bitki ve balıklarla dolu olan bir göl yaptı.
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İşte ABD'li adamın yaptığı gölün kare kare fotoğrafları...