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Dışı otobüs içi otel

12 Mayıs 2017 Cuma, 08:56:22

Val ve Tim isimli bir çift, kızları ve köpekleriyle dünyayı dolaşıyor. Eski otobüsü yenileyerek otel yapan çift kendileriyle birlikte müşterilerine de eşsiz bir macera sunuyor

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    Val ve Tim İsviçre'de, kayak malzemeleri satan bir dükkanda tanıştı.

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    Çift köpeklerini de yanlarına alarak çok küçük bir bütçeyle dünyayı dolaşmaya başladı.

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    Ardından seyahat ederken pansiyon işletme fikri üzerine kafa yordular.

     

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    Bu sırada okul otobüslerinin yaşanabilir mekanlar haline getirebileceğini fark ettiler ve hemen bir otobüs aramaya koyuldular.

     

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    Ancak yeterli maddi kaynakları yoktu. Bu nedenle fon kampanyası başlatıp yardım topladılar.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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