Müslüman aleminde "Onbir ayın sultanı" olarak tabir edilen mübarek Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar heyecanla oruç ibadetinin yapılacağı Ramazan ayını bekliyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? (ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?)

Dünya genelinde milyonlarca Müslümanın büyük bir istekle beklediği Ramazan ayı, bu yıl da tutulacak oruçlar ve yapılacak ibadetler ile idrak edilecek. Ramazan ayı, 2016 yılında 6 Haziran'da başlamış ve 4 Temmuz'da sonlanmıştı. Bu yıl ise Ramazan ayı 26 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 24 Haziran Cumartesi günü sonlanacak.

Ramazan ayı boyunca Müslümanlar 30 gün boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. İmsak vaktinde başlayacak olan oruç, akşam ezanında bozulacak ve 30 günün ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILMALIDIR?

● Helâl lokma dindarlığın, takvânın temelidir. Onun için lokmanın helâl olmasına çok dikkat etmek lâzım!..



● İftarda da biraz hafif yemeliki, açlığın faydaları, aç durmanın, oruç tutmanın manevî faydaları, maddî faydaları, sıhhî faydaları vücut üzerinde görülsün...

● Teravih namazını, sakin sakin, tâdil-i erkân ile, rükûsuna, secdesine hakkını vererek namaz kıldıran imamların arkasında namaz kılmalı!.. Hırsızlığın en kötüsü namazda rükûdan, secdeden çalmaktır. Yatsıdan sonra kılınan bu teravih namazı gece namazından sayılır. Gece namazının sevabı da çok büyüktür ama, Ramazanda sevap daha da büyükleşiyor.



● Özellikle sahura, uykuyu bölüp kalmak lâzım. Çünkü gece kalkmaya alışma çalışmasıdır Ramazan... Sahura yemek yiyeceğiz diye kalkıp, bir ay sahur vaktinde, seher vaktinde uyanmayı öğrenince, senenin öbür zamanlarında da o güzel vakitte kalkıp ibadet etmeye bir alıştırmadır,



● Sahura kalkıldığı zaman, bir de abdest alınmalı, iki rekât-dört rekât, hanım yemeği hazırlayıncaya kadar, çoluk çocuk sofraya toplanıncaya kadar bir teheccüd namazı kılınmalı. Sahurda kılınan namaz çok sevaptır.



● Sahurdan sonra camide namaz kılmaya gitmeli. Evde kılmak, cemaatle bile olsa, çoluk çocuğu toplayarak cemaatle kılsa bile, camide kılmaya denk olamaz. Camiye gidemiyorsa, hiç değilse bir müddet başka bir ibadetle meşgul olup sonra kılmalı.

● İftar yemeğini hafifçe geçirerek, fazla vakit kaybetmeden camiye gidilip cemaatle akşam namazı kılınmalı.