Anneler Günü, anneleri mutlu eden çok özel bir gündür. Anneler Günü şiirleri onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatmanın başka bir yoludur. Varlığıyla hayatımızın bir parçası olan annelerimiz için kutlanan bu güzel ve anlamlı günde annenize ithaf edebileceğiniz şiirler onları çok özel hissettirecektir. İşte en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri...
ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ
BİR TEK ANNEM OLSUN BANA BİŞEY OLMAZ..
Annedir yüreği fazla dayanamaz.
Herkes bıksa benden annem bana doymaz.
Öper besler beni unutur kalbinde.
Annem burda olsun bana bişey olmaz..
Hergün bakar bana kusurumu görmez.
Günler gece olsa o ışığı sönmez.
Ellerim büyüdü avuçlarında.
Bir tek annem olsun bana bişey olmaz..
ANNEM TEK VARLIĞIM
Ey şefkati bol varlığım,
Sayende olmaz darlığım,
Türkiye’m ve uygarlığım,
Anam benim, şefkat selim.
Ninnilerle hep uyutan,
Sevgisi kalbimde yatan,
Bana çok meziyet katan,
Anam benim tek varlığım.
Hakkı ÇEBİ
ANNEM
Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilık esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem.
Güneş yüzlü, altın kalpli,
Ağır başlı, tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki
Sensin, benim güzel annem.
Açan çiçek, çağlayan su,
Gülümseyen engin duygu,
Evimizin mutluluğu
Sensin, benim güzel annem.
H.Latif SARIYÜCE
ANNEM
Elim sensin, kolum sen.
Doğrulukta yolum sen,
Sen birazcık üzülsen,
Dayanamam ben annem.
Sevgin her şeye değer,
Tüm sevgini bana ver,
Yanımda yoksan eğer,
Uyuyamam ben annem.
Küsmezsin üzdüm diye,
Kızmazsın bilmem neye,
Gönlündeki sevgiye,
Doyamam hiç ben annem.
Tutunacak dalımsın,
Yanağımda alımsın,
Canım, gülüm, balımsın,
Olamam sensiz annem.
ANNECİĞİME
Örneğimsin iyilikte,
Veren elsin anneciğim.
İnceliği güzellikte,
Deren elsin anneciğim.
Sen ağaçsın, ben bir yaprak,
Sen fidanım, sense toprak,
Evimizde, tertemiz, ak,
Açan gülsün anneciğim.
Ayağında cennet yolu...
Anneciğim, gül kokulu.
Sımsıcacık, sevgi dolu,
Esen yelsin anneciğim.
Sevgin bana güven verir,
Derdim biter, erir bir bir.
Sensin en duygulu şiir,
Bir masalsın anneciğim.
Rıfkı KAYMAZ
KORU BENİ ANNECİĞİM
Ben ufacık bir bebeğim ,
Koru beni anneciğim.
Sana bütün sevgilerim,
Koru beni anneciğim
Bir filizim gün vurmasın
Fırtınalar koparmasın.
Yüreciğin hiç yanmasın,
Koru beni anneciğim.
Çok güzelsin çiçek gibi,
Sırma saçın ipek gibi.
Gökten inmiş melek gibi,
Koru beni anneciğim.
BENİM ANNEM
Küçücükken başucumda
Bana ninni söylerdin
Sabahları uyanınca
Beni okşar severdin
Benim annem güzel annem
Beni al kollarına
Kucağında okşa beni
Ninniler söyle bana
Bu gün hala kulağımda
Çınlıyor tatlı sesin
Benim annem güzel annem
kalbimin neşesisin
ANNECİĞİM
Anneciğim seni ben,
Çiçeklerden, yemişten,
Sarı saçlı bebekten,
Canımdan çok severim.
Gitme hep yanımda kal,
Beni kollarına al,
Pembe gülden daha al,
Yanağından öperim.
Melahat UĞURKAN
ANNE SEVGİSİ
Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.
Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.
Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni
ANNEM
Sen olmasaydın annem;
Ne doğar,ne yaşardım.
Senin şefkatinle ben,
Büyümeyi başardım.
Üzerime titrersin,
Korursun kanadınla.
Canıma can katarsın,
Sen annelik adınla.
Sana neler borçludur,
Düşün bir evlat anne
Kan veren can verensin
Ya benim verdiğim ne?
Sana candan sevgimi,
Saygımı sunacağım,
Bugün tüm anneleri
Minnetle anacağım.
ANNECİĞİM
Sesine,bakışına
Sevgisine asla doyamam
Ben annemin yerine
Kimseleri koyamam
Saçının bir teliyim
Yanağının alıyım
Ben kimsenin değilim
Annemin öz malıyım
Daha çok severim
Ulu Tanrı ben seni,
Ne olursun ayırma
Anneciğimden beni!...
ANAMI ARIYORUM
Senden ayrı senden uzak
Yersiz göksüz gibiyim
Hem analı hem babalı
Hem öksüz gibiyim
Uzanmış aramıza
Uçsuz bucaksız gurbet
Bir ucunda sıla var
Öbür ucunda ekmek
Bütün analar ağıt şimdi
Bütün ağıtlar ana
Ya beni de al gurbet
Ya anamı ver bana
Hem kova hem kuyuyum
Yorgun bir halk suyuyum
Sen bana nenni söyle
Ben dizinde uyuyum
Ali YÜCE
ANNE
Annemi ben çok severim,
Melek annem, güzel annem,
Üzülmesin sakın derim
Melek annem, güzel annem.
İyi doğru sözler onda,
Şefkat dolu gözler onda,
Sevgi, ışık var yolunda,
Melek annem, güzel annem.
Anne yüzü ne asil yüz,
Anne gözü ne derin göz,
Anne özü, pırlanta öz,
Melek annem, güzel annem.
O gülerse çağlayanım,
O ağlarsa ağlayanım,
Ona gönül bağlayanım;
Melek annem, güzel annem.
Rıfat Necdet EVRİMER
ANNECİĞİM
Bekle beni anneciğim
Bir gün sana döneceğim
Pamuk gibi ellerinden
Doya doya öpeceğim
Demet demet çiçeklerle
Lâle menekşe güllerle
Aydınlık bir gelecekle
Annem sana geleceğim
Ne şirindir senin sözün
Yeter ağlamasın gözün
Bitsin artık çile hüzün
Annem sana döneceğim
Demet demet çiçeklerle
Ellerimde buketlerle
Duâlarla Tekbirlerle
Annem sana geleceğim.
Hayati OTYAKMAZ
ANNECİĞİM
Ne sevimli bir annesin!
Ne tatlıdır senin sesin!
Benim canım mısın nesin
Sen olmazsan yapamam ben!
Senden yakın kim var bana?
Kalbim, canım bağlı sana!..
Üzüntüm yok ondan yana
Seviyorsun beni de sen.
Gülsem güler yüzün
Ağlamamdan alır hüzün...
Senin gecen ve gündüzün
Işık alır sanki benden!
Rakım ÇALAPALA