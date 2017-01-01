Anneler Günü, anneleri mutlu eden çok özel bir gündür. Anneler Günü şiirleri onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatmanın başka bir yoludur. Varlığıyla hayatımızın bir parçası olan annelerimiz için kutlanan bu güzel ve anlamlı günde annenize ithaf edebileceğiniz şiirler onları çok özel hissettirecektir. İşte en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri...

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

BİR TEK ANNEM OLSUN BANA BİŞEY OLMAZ..

Annedir yüreği fazla dayanamaz.

Herkes bıksa benden annem bana doymaz.

Öper besler beni unutur kalbinde.

Annem burda olsun bana bişey olmaz..

Hergün bakar bana kusurumu görmez.

Günler gece olsa o ışığı sönmez.

Ellerim büyüdü avuçlarında.

Bir tek annem olsun bana bişey olmaz..

ANNEM TEK VARLIĞIM

Ey şefkati bol varlığım,

Sayende olmaz darlığım,

Türkiye’m ve uygarlığım,

Anam benim, şefkat selim.

Ninnilerle hep uyutan,

Sevgisi kalbimde yatan,

Bana çok meziyet katan,

Anam benim tek varlığım.

Hakkı ÇEBİ

ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem.

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem.

H.Latif SARIYÜCE

ANNEM

Elim sensin, kolum sen.

Doğrulukta yolum sen,

Sen birazcık üzülsen,

Dayanamam ben annem.

Sevgin her şeye değer,

Tüm sevgini bana ver,

Yanımda yoksan eğer,

Uyuyamam ben annem.

Küsmezsin üzdüm diye,

Kızmazsın bilmem neye,

Gönlündeki sevgiye,

Doyamam hiç ben annem.

Tutunacak dalımsın,

Yanağımda alımsın,

Canım, gülüm, balımsın,

Olamam sensiz annem.

ANNECİĞİME

Örneğimsin iyilikte,

Veren elsin anneciğim.

İnceliği güzellikte,

Deren elsin anneciğim.

Sen ağaçsın, ben bir yaprak,

Sen fidanım, sense toprak,

Evimizde, tertemiz, ak,

Açan gülsün anneciğim.

Ayağında cennet yolu...

Anneciğim, gül kokulu.

Sımsıcacık, sevgi dolu,

Esen yelsin anneciğim.

Sevgin bana güven verir,

Derdim biter, erir bir bir.

Sensin en duygulu şiir,

Bir masalsın anneciğim.

Rıfkı KAYMAZ

KORU BENİ ANNECİĞİM

Ben ufacık bir bebeğim ,

Koru beni anneciğim.

Sana bütün sevgilerim,

Koru beni anneciğim

Bir filizim gün vurmasın

Fırtınalar koparmasın.

Yüreciğin hiç yanmasın,

Koru beni anneciğim.

Çok güzelsin çiçek gibi,

Sırma saçın ipek gibi.

Gökten inmiş melek gibi,

Koru beni anneciğim.

BENİM ANNEM

Küçücükken başucumda

Bana ninni söylerdin

Sabahları uyanınca

Beni okşar severdin

Benim annem güzel annem

Beni al kollarına

Kucağında okşa beni

Ninniler söyle bana

Bu gün hala kulağımda

Çınlıyor tatlı sesin

Benim annem güzel annem

kalbimin neşesisin

ANNECİĞİM

Anneciğim seni ben,

Çiçeklerden, yemişten,

Sarı saçlı bebekten,

Canımdan çok severim.

Gitme hep yanımda kal,

Beni kollarına al,

Pembe gülden daha al,

Yanağından öperim.

Melahat UĞURKAN

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensiz bana kan veren

Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Göremeyince seni

Kucaklarım gölgeni

ANNEM

Sen olmasaydın annem;

Ne doğar,ne yaşardım.

Senin şefkatinle ben,

Büyümeyi başardım.

Üzerime titrersin,

Korursun kanadınla.

Canıma can katarsın,

Sen annelik adınla.

Sana neler borçludur,

Düşün bir evlat anne

Kan veren can verensin

Ya benim verdiğim ne?

Sana candan sevgimi,

Saygımı sunacağım,

Bugün tüm anneleri

Minnetle anacağım.

ANNECİĞİM

Sesine,bakışına

Sevgisine asla doyamam

Ben annemin yerine

Kimseleri koyamam

Saçının bir teliyim

Yanağının alıyım

Ben kimsenin değilim

Annemin öz malıyım

Daha çok severim

Ulu Tanrı ben seni,

Ne olursun ayırma

Anneciğimden beni!...

ANAMI ARIYORUM

Senden ayrı senden uzak

Yersiz göksüz gibiyim

Hem analı hem babalı

Hem öksüz gibiyim

Uzanmış aramıza

Uçsuz bucaksız gurbet

Bir ucunda sıla var

Öbür ucunda ekmek

Bütün analar ağıt şimdi

Bütün ağıtlar ana

Ya beni de al gurbet

Ya anamı ver bana

Hem kova hem kuyuyum

Yorgun bir halk suyuyum

Sen bana nenni söyle

Ben dizinde uyuyum

Ali YÜCE

ANNE

Annemi ben çok severim,

Melek annem, güzel annem,

Üzülmesin sakın derim

Melek annem, güzel annem.

İyi doğru sözler onda,

Şefkat dolu gözler onda,

Sevgi, ışık var yolunda,

Melek annem, güzel annem.

Anne yüzü ne asil yüz,

Anne gözü ne derin göz,

Anne özü, pırlanta öz,

Melek annem, güzel annem.

O gülerse çağlayanım,

O ağlarsa ağlayanım,

Ona gönül bağlayanım;

Melek annem, güzel annem.

Rıfat Necdet EVRİMER

ANNECİĞİM

Bekle beni anneciğim

Bir gün sana döneceğim

Pamuk gibi ellerinden

Doya doya öpeceğim

Demet demet çiçeklerle

Lâle menekşe güllerle

Aydınlık bir gelecekle

Annem sana geleceğim

Ne şirindir senin sözün

Yeter ağlamasın gözün

Bitsin artık çile hüzün

Annem sana döneceğim

Demet demet çiçeklerle

Ellerimde buketlerle

Duâlarla Tekbirlerle

Annem sana geleceğim.

Hayati OTYAKMAZ

ANNECİĞİM

Ne sevimli bir annesin!

Ne tatlıdır senin sesin!

Benim canım mısın nesin

Sen olmazsan yapamam ben!

Senden yakın kim var bana?

Kalbim, canım bağlı sana!..

Üzüntüm yok ondan yana

Seviyorsun beni de sen.

Gülsem güler yüzün

Ağlamamdan alır hüzün...

Senin gecen ve gündüzün

Işık alır sanki benden!

Rakım ÇALAPALA