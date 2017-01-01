Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler

Pratik bilgiler ile zamandan ve paradan tasarruf edip mucizevi sonuçlar almanız mümkün. İşte birbirinden ilginç pratik bilgiler...
Salam dilimini bu şekilde ekmeğe sığdıramazsanız,
Bu şekilde keserek deneyebilirsiniz.
Koltuk ayağının halıya yaptığı izi, bir bezi ütüleyerek düzeltebilirsiniz. İşte aşamaları...
Koltuk altı gibi zor bir alana düşen eşyalarınızı çıkarmak için elektrik süpürge hortumuna çorap geçirmeniz yeterli. İşte aşamaları...
Otomobil havalandırmasını temizlemek için pratik çözüm.
Poşetlerinizi vakumlarken pipet ve süpürgeyi kullanabilirsiniz.
Konserve şişesi açmanın pratik yolları...
Tamir işlerinde yardımcı olan pratik bilgiler...
LASTİK DEYİP GEÇMEYİN!
Parmağınız kırıldığında doktora gidiniz.
Ancak gidene kadar atel yapmak isterseniz bir kürdan ve bir lastik size yeterli olan malzemedir.
Ucu bozulan vidaları sıkmak en sıkıcı şeydir.
Kolay yolu ise bir lastiği ucunu koyup sıkıştırarak torna vida ile döndürme işlemi yapmaktır.
Ev taşırken birinin kapıyı tutması gerekir.
"Kapı kapanmasın" derdine son vermek için,
Kapı kilit yerine şekildeki gibi lastik geçiriniz.
Çorba içerken kasenin içine kaşık düşürmeyenimiz yoktur.
Bunun da çözümü kaşığımıza bir lastik bant geçirmekten geçiyor.
Sıvı sabun şişesi fazla kaçırıyorsa,
sıkma yerine lastik dolamanız yeterli olacaktır.
İşte daha az akan sabun.
Fermuar ve düğme sorunu yaşayanlar içinde pratik çözüm lastik bantlar.
Parmağınıza doladığınız bant sayfadaki yazıları silmenize de yardımcı olacaktır.
Ayrıca sayfa çevirirken...
İki çatal yada kaşığı lastik bantlar ile tutacak haline getirebilirsiniz.