İSKİ, 13 Mayıs Cumartesi (bugün) için İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İstanbul planlı su kesintileri...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ATAŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KAYIŞDAĞI MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|13.5.2017 - 03:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2017 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYOĞLU
|Etkilenen Mahalleler
|:
|HACI MİMİ MAH,MÜEYYETZADE MAH,TOM TOM MAH,ASMALI MESCİT MAH,EVLİYA CELEBİ MAH,FİRUZ AĞA MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|13.5.2017 - 09:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2017 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SULTAN AHMET MAH,CANKURTARAN MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|13.5.2017 - 09:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KARTAL
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ESENTEPE MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|13.5.2017 - 10:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANBEYLİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MİMAR SİNAN MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|13.5.2017 - 08:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANBEYLİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BATTAL GAZİ MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|13.5.2017 - 10:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜMRANİYE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|NECİP FAZIL MAH,ESENŞEHİR MAH,ESENKENT MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|13.5.2017 - 10:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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