İSKİ, 13 Mayıs Cumartesi (bugün) için İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İstanbul planlı su kesintileri...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?