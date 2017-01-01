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İstanbul'da sular ne zaman gelecek
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (13 Mayıs)

İSKİ, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:45:08 Güncelleme: 10:53:40

İSKİ, 13 Mayıs Cumartesi (bugün) için İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İstanbul planlı su kesintileri...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : KAYIŞDAĞI MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 13.5.2017 - 03:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2017 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler : HACI MİMİ MAH,MÜEYYETZADE MAH,TOM TOM MAH,ASMALI MESCİT MAH,EVLİYA CELEBİ MAH,FİRUZ AĞA MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 13.5.2017 - 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2017 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : SULTAN AHMET MAH,CANKURTARAN MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 13.5.2017 - 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : KARTAL
Etkilenen Mahalleler : ESENTEPE MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 13.5.2017 - 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : MİMAR SİNAN MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 13.5.2017 - 08:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : BATTAL GAZİ MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 13.5.2017 - 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : NECİP FAZIL MAH,ESENŞEHİR MAH,ESENKENT MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 13.5.2017 - 10:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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