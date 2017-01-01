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Bu yöntem hayret ettirdi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:21:38 HABERTURK.COM

  • 1 Bu yöntem hayret ettirdi
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    Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor.

  • 2 Bu yöntem hayret ettirdi
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    İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı ince bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çekiyor.

  • 3 Bu yöntem hayret ettirdi
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    Ortalama 6 ile 8 cm arasında değişen bu sarı kabuklu canlının avlanma tekniği ise oldukça tuhaf.

  • 4 Bu yöntem hayret ettirdi
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    Sülünes denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böylece kendini kumun altına gizleyerek korumuş olur.

  • 5 Bu yöntem hayret ettirdi
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    Diğer yandan sülünezin kendini gömdüğü yerde bıraktığı kum tepeciği, kendini belli etmesine neden olur. 

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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