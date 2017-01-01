O adam gerçekten hayatının aşkı mı?

Adamın birine gönlümüz kaydı ama onun da bizimle aynı duygulara sahip olup olmadığı konusunda kafamızda şüpheler mi var? Karşımızdaki adamın bize ilgisinin olup olmadığını öğrenmenin basit yolları var. İngiliz İlişki Uzmanı Matthew Hussley'in tavsiyelerinden de yararlanarak "O adamın hayatının aşkı olup olmadığını öğrenmenin" işte püf noktaları!



Seks yeterince iyi değilse

Çekinme evresi geçtikten sonra aranızda bir şeylerin eksik olduğu hissine kapılıyorsanız eğer, bu hisse güvenin ve topuklamaya hazırlanın. Aranızdaki kimyanın uyuşmadığını en iyi partnerinizle birlikteyken anlarsınız.



Lafa değil icraata bakmak

Sizin için dünyayı kılıçtan geçiririm ama hasta olduğunda bir yanına gelemem durumu varsa, hayatınızdaki doğru adam olup olmadığını bir kez daha düşünebilirsiniz. Böyle bir durumunuz varsa sevgilinizden iyi bir politikacı olur, sevgili değil!

Hayata sizin gibi tutkuyla bağlanmış mı?

Birinin değişmesini beklemek kadar asap bozucu bir şey olamaz... İlişkinin başındaki bazı sinyalleri görmezden gelmeyin! Sonradan düzelir denilen huylar çoğunlukla halı altına atılır ama, yeri geldiğinde o atılanlar gün yüzüne çıkar. Burada önemli olan bununla mücadele edebilecek cesaretiniz var mı yok mu?





Ortak alanınız ne kadar ortak!

Ortaklaşa bir şeyler yapmak istediğinizde ne kadar uyumlu olduğunuza bakmalısınız. Örneğin; siz yeni yerler keşfetmek isterken sevgiliniz evde oturup Game of Thrones'un eski bölümlerini izlemek istiyorsa burada sıkıntılı bir durum var demektir. Ortaklaşa etkinliklerinizdeki uyuma bir daha gözden geçirin.



Ortak alan kalmadıysa

Bazen de değil ortak alan yapışık ikiz gibi olunur. Bu da sağlıklı bir durum değil... Sevgiliniz sürekli sizinle beraber olmak istiyor, her planına sizi dahil ediyor ve hayatına çok çabuk alıyorsa bu da sonradan sizi boğabilir. Bu sefer onsuz plan yapamaz olur ve tüm birlikteliğinizde yapışık ikiz gibi hareket etmek durumunda kalırsınız.