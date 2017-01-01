Böyle patrona can kurban!

Eğlenceli patron Lee McAteer, öğle yemeği saatinde 250,000 renkli oyun topuyla ofisi doldurdu. Yemekten dönen çalışanlar ofisin oyun toplarıyla dolu olduğunu görünce şok geçirdi. Birçok çalışan çocuklar gibi topların üzerine atlayarak eğlenceli vakit geçirdi

Kendi kurduğu şirketi ülkenin en eğlenceli ofisi haline dönüştürmek isteyen işadamı Lee McAteer, Mirror gazetesine verdiği açıklamada "İnsanlar işlerinden zevk aldığı sürece çalışmaktan sıkılmaz ve üretkenlikleri artar. Elimden geldiğince iş yerini eğlenceli bir hale dönüştürmeye çalıştım. Bütün öğleden sonra uğraştığımız bu işte amacımıza güzel bir şekilde ulaştık. Herkes çok mutlu" açıklamasında bulundu.